فكرة جهنمية لطرد الفئران من المنزل بدون لمس أو الاقتراب منه وبدون اي مواد كيميائية

فكرة جهنمية لطرد الفئران بدون لمس أو مواد كيميائية ، انتشرت الفئران بكثرة في معظم الشوارع وليس فقط وإنما أصبحت تتسلل إلى منازلنا وبدأ معظم الأشخاص يعانون من وجود فئران داخل المنزل وأصبحت تسبب لهم مصدر إزعاج وعلى وجه الخصوص البيت الذي يوجد فيه أطفال لأن شكل الفئران بالفعل مخيف، علاوة على ذلك وجود الفئران في المنزل تدمر الكثير من الأشياء المنزلية التي توجد في البيت وست واقفة عاجزة بسبب عدم قدرتها على إخراج الفئران من البيت لأنها لا ترغب في استخدام المواد الكيميائية الضارة وعلى وجه الخصوص إذا كان لديك أطفال صغيرة، ولكن لا تقلقي نحن سوف نقدم لكم فكرة جهنمية للتخلص من الفئران بسرعة، يجب عليكم متابعة وقراءة باقي الفقرات

طرق التخلص من الفئران بدون لمس الفئران وبدون استخدام مواد كيميائية

هناك الكثير من الأفكار التي يمكن استخدامها للتخلص من وجود الفئران من المنزل بكل سهولة وتتلخص هذه الطرق في:

استخدام ألواح الغراء:

ألواح الغراء من الطرق الحديثة في صيد الفئران بدون بذل أي جهد تمام، ومن أفضل الأوقات التي يتم استخدامها في الليل لأن معظم الفئران تنشط في الليل.

يجب وضع الغراء في أماكن منتشرة في البيت المتوقع وجود الفئران في البيت.

لأن الغراء يعمل على عرقلة الفئران من الحركة وبالتالي من السهل الإمساك به.

يمكن بعد ذلك وضع الفئران في جردل به كمية كبيرة من الماء.

بعد ذلك سوف يتم موت الفئران.

استخدام زيت النعناع في التخلص من الفئران

زيت النعناع له رائحة نفاذة وقوية، وهذه الرائحة تعمل على إزعاج الفئران تماما وتجعله يفر من المكان نفسه، ولذلك عند وجود فئران في بيتك يجب وضع زيت نعناع في زجاجة بخاخ وبعد ذلك يجب رش زيت النعناع في جميع أرجاء من المنزل كما يمكن أيضا رش الشبابيك والأبواب الخارجية للمنزل، وتعتبر هذه الطريقة من أفضل الطرق الطبيعية التي على القضاء على الفئران بكل سهولة، يجب عليك اختيار الطريقة التي تتناسب معك في حل هذه المشكلة.