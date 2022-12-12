أسهل طريقة تحضير بودرة المبيدات الحشرية الطبيعية للتخلص من الصراصير والنمل في المنزل

تكثر الحشرات الصيفية من الصراصير والنمل كثيرا في فصل الصيف، حيث نجد الصراصير تخرج من البالوعات الخاصة بها وتقوم بوضع البيض أو تبحث عن الطعام ويكون شكلها سيء ومخيف إلى جانب النمل حيث تكثر صفوف النمل في الصيف وذلك لكي تقوم بتخزين الطعام لفصل الشتاء مما أدى إلى انزعاج ربة المنزل كثيرا لذلك بحثت ربة المنزل عن طرق طبيعية للتخلص من تلك الحشرات وسوف نوضح طريقة تحضير بودرة المبيد الحشري من خلال هذا المقال.

مكونات تحضير بودرة المبيدات الحشرية الطبيعية

تتكون تلك البودرة من مكونات طبيعية موجودة في كل منزل وسوف نوضح تلك المكونات من خلال النقاط التالية..

شطه مطحونة.

فلفل اسود مطحون.

قرفة مطحونة.

ورق غار مطحون.

طريقة تحضير بودرة المبيد الحشري

تحضر تلك البودرة بعدة خطوات سهلة وبسيطة وسوف نوضح خطوات التحضير من خلال النقاط التالية.

نحضر وعاء ونضع به جميع المكونات ثم نقوم بتقليبهم جيدا حتى تتجانس المكونات.

نأخذ تلك البودرة ونقوم برشها في أماكن تواجد الحشرات.

سوف نلاحظ مدى اختفاء الحشرات على الفور وعدم مجيئهم مرة أخرى.

تكون تلك البودرة صحية وآمنة دون أي أضرار على الأطفال.

يمكن أن نقوم برش بودرة المبيد الحشري الطبيعية في اي وقت على مدار اليوم.

نصائح للتخلص من الحشرات المنزلية

توجد عدة نصائح نستطيع من خلالها أن نقضي على تلك الحشرات المنزلية وسوف نوضح تلك النصائح من خلال النقاط التالية.