نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مساعدة مالية من الإمارات تعرف على المستندات المطلوبة والفئات المستحقة المساعدات المالية في المقال التالي
تشتهر دولة الإمارات بكثرة أعمالها الخيرية ومساعدتها لجميع المحتاجين المقيمين والوافدين أيضا، حيث أن شيوخ الإمارات يساعدون جميع الأشخاص مهما اختلفت دياناتهم، ولكن هناك شروط يجب أن تنطبق على الشخص المتقدم إلى طلب المساعدة حتى يتم صرف تلك المساعدات له، ومن خلال هذا المقال سنوضح أهم الشروط الواجب توافرها لصرف المساعدات، بالإضافة إلى الفئات التي يمكنها طلب الحصول على مساعدة مالية.
المستندات الواجب توافرها لطلب المساعدات المالية
بالرغم من هناك العديد من الشيوخ الذي يقدمون المساعدات المالية داخل الإمارات، إلا أن الشيخ محمد بن راشد هو من أفضل من يقدم مساعدات مالية في الإمارات وفي الوطن العربي أيضا، ويقوم بتقديم هذه المساعدات لجميع المقيمين في دولة الإمارات والوافدين أيضا، ولكن من أهم الشروط لصرف المساعدات كالتالي:
- صورة من الهوية الخاصة بالمواطن.
- تقديم جواز سفر أو صورة منها لكل أفراد الأسرة.
- إذا كانت من تريد الحصول على المساعدة امرأة، يجب عليها تقديم البطاقة الزوجية الخاصة بها.
- تقديم شهادة اجتماعية توضح الحالة الاجتماعية الشخص المتقدم للحصول على المساعدة.
الأشخاص التي تستحق طلب الحصول على المساعدة
قد حددت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوب الأشخاص التي يحق لها طلب مساعدات مالية من المؤسسة، وتلك الأشخاص هي كالتالي:
- المواطنين الإماراتيين الذين يحملون الجنسية الإماراتية.
- المقيمين داخل دولة الإمارات، ويحملون جنسيات أخرى، يستطيعون تقديم طلب المعونة من المؤسسة.
- أي شخص متزوج من سيدة إماراتية ولكنه غير إماراتي، ومقيم داخل دولة الإمارات.
- أي مواطن يحمل جنسية إحدى دول التعاون الخليجي، ولديه بطاقة مجلس التعاون الخليجي، يمكنه طلب مساعدات مالية.
- امرأة غير إماراتيه مطلقه من إماراتي ولديها أبناء من هذا الشخص ويحملون الجنسية الإماراتية، يمكنها التقديم على المساعدات المالية.
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