تشتهر دولة الإمارات بكثرة أعمالها الخيرية ومساعدتها لجميع المحتاجين المقيمين والوافدين أيضا، حيث أن شيوخ الإمارات يساعدون جميع الأشخاص مهما اختلفت دياناتهم، ولكن هناك شروط يجب أن تنطبق على الشخص المتقدم إلى طلب المساعدة حتى يتم صرف تلك المساعدات له، ومن خلال هذا المقال سنوضح أهم الشروط الواجب توافرها لصرف المساعدات، بالإضافة إلى الفئات التي يمكنها طلب الحصول على مساعدة مالية.

المستندات الواجب توافرها لطلب المساعدات المالية

بالرغم من هناك العديد من الشيوخ الذي يقدمون المساعدات المالية داخل الإمارات، إلا أن الشيخ محمد بن راشد هو من أفضل من يقدم مساعدات مالية في الإمارات وفي الوطن العربي أيضا، ويقوم بتقديم هذه المساعدات لجميع المقيمين في دولة الإمارات والوافدين أيضا، ولكن من أهم الشروط لصرف المساعدات كالتالي:

صورة من الهوية الخاصة بالمواطن.

تقديم جواز سفر أو صورة منها لكل أفراد الأسرة.

إذا كانت من تريد الحصول على المساعدة امرأة، يجب عليها تقديم البطاقة الزوجية الخاصة بها.

تقديم شهادة اجتماعية توضح الحالة الاجتماعية الشخص المتقدم للحصول على المساعدة.

الأشخاص التي تستحق طلب الحصول على المساعدة

قد حددت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوب الأشخاص التي يحق لها طلب مساعدات مالية من المؤسسة، وتلك الأشخاص هي كالتالي: