التخلص من الصراصير والنمل من المنزل نهائيا بطرق طبيعية وآمنة

تلك الحشرات يكثر تواجدها وخاصة فى فصل الصيف ويبغضها الجميع لأنها تسبب الأمراض كما أنها تفسد المنزل، وربة المنزل تكافح هذه الحشرات بكافة الطرق، ولكن دون جدوى فتلجأ لاستخدام المبيدات الحشرية التى تؤذى الأهل، ولذلك فى مقالنا اليوم سوف نتعرف على بعض الطرق الطبيعية الغير ضارة القضاء على تلك الحشرات وطردها من المنزل نهائيا.

كيفية طرد النمل من المنزل

يتغذى النمل على بقايا الطعام، كما أنه يتجمع ويبنى بيوته بين الشقوق ويخرج الرمل من أسفل السيراميك ويسبب الكثير من المشاكل لذا تلك الطرق سوف تقضي عليه تماما:

الماء المغلي أحد أسرع وأسهل الطرق الفعالة في التخلص من النمل عن طريق صب الماء في الشقوق التي يخرج منها النمل سوف يموت فورا.

الفلفل الأحمر أو الأسود يكرهه النمل ويساعد في مكافحة النمل.

الخل الأبيض يخفف بقليل من الماء ويمسح به الأرضيات وأماكن تواجد النمل.

النعناع الجاف يتم نثره في كافة الإرجاء يساعد في القضاء على كافة الحشرات ومنها النمل وزيت النعناع العطري ممتاز لطرد

النمل عند إضافة قطرتين إلى اثنين كوب من الماء ورشه باستخدام بخاخة على النوافذ والأسطح ويترك حتى يجف .

كيفية طرد الصراصير من المنزل

الصراصير من اكثر الحشرات المزعجة والتي تتوافر بكثرة في الأماكن الرطبة وخاصة في الحمام ومعا اليوم سوف نتخلص منها بسهولة: