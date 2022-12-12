تركي آل الشيخ يعلن عن جائزة 100 ألف دولار لتوقع بطل كأس العالم توقع الآن

تركي آل الشيخ يعلن عن جائزة 100 ألف دولار لتوقع بطل كأس العالم قطر 2022، كشف رئيس هيئة الترفية في المملكة العربية السعودية عن المسابقة الجديدة مع بداية دور الثمانية مع اشتعال حماس مشجعي المونديال علي السوشيال ميديا، خاصة بعد وصول المنتخب الوطني المغربي إلى دور قبل النهائي من البطولة رفقة المنتخب الفرنسي، البرازيلي، الأرجنتين.

تركي آل الشيخ يعلن عن جائزة 100 ألف دولار لتوقع بطل كأس العالم

نشر المستشار تركي آل الشيخ علي حسابة الإلكتروني تويتر تغريده عن مسابقة توقعات من يكون بطل لكأس العالم هذا العام 2022، ووضع عدة شروط للمشاركة في المسابقة، ولكن في حالة نجاح أحدهم في التوقع الصحيح سوف يدخل فى سحب جائزة مائة ألف دولار، سبق وقد أعلن المستشار ترك ال شيخ عن توقع نتيجة مباراة السعودية والمكسيك، وكان صاحب التوقع الصحيح حصل على 10 آلاف دولار.



طريقة الاشتراك في مسابقة توقعات تركي آل الشيخ

القيام بمتابعة حساب المستشار تركي ال الشيخ علي حساب تويتر.

إعادة تغريد تغريدته التي قام بوضع الاستفتاء فيها حول من يكون بطل المونديال.

القيام بوضع علامة الإعجاب.

بعدها يتوجب عليك اختيار المنتخب الذي تدرك انه يكون بطل مونديال كأس العالم بقطر 2022 وذلك اختياره من ضمن الثامن منتخبات الذين يشاركون الربع نهائي.

اذا أصاب اختيارك بالفريق الذي توقعت له بالفوز وكانت اجابتك صحيحه، ومستوفي الشروط سوف، يتم علي الحال فوزك بالجائزة التي قدرها 100 الف دولار امريكي.

نتائج مباريات الربع نهائي لكأس العالم لتوقع جائزة تركي ال الشيخ 2022

فريق كرواتيا ضد فريق البرازيل يوم الجمعة 9 ديسمبر 2022 الساعة الخامسة بتوقيت مصر، الساعة السادسة بتوقيت السعودية، فازت ( كورواتيا).

واجه فريق الأرجنتين ضد فريق هولندا يوم الجمعة 9 ديسمبر 2022 في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر، والساعة العاشرة بتوقيت السعودية فازت (الأرجنتين).

فريق المغرب ضد فريق البرتغال يوم السبت 10 ديسمبر 2022 في تمام الساعة الخامسة بتوقيت مصر، والساعة السادسة بتوقيت السعودية، فازت (المغرب).

فريق إنجلترا ضد فريق فرنسا يوم السبت 10 ديسمبر 2022 في تمام الساعة التاسعة بتوقيت مصر، والساعة العاشرة بتوقيت السعودية، فازت (فرنسا).

المنافسة أصبحت مشتعلة للغاية، ما بين 4 منتخبات فقط هم (المغرب، فرنسا، الأرجنتين، كورواتيا).

وصلنا معكم لختام شرح هذا التقرير، ونذكركم بوضع تعليق الفائز ببطولة كأس العالم أسفل هذا المقال “تركي آل الشيخ يعلن عن جائزة 100 ألف دولار لتوقع بطل كأس العالم توقع الآن”.