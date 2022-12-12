بسهولة كيفية شحن شدات بابجي مجانا بدون أي رسوم

شحن شدات ببجي هذا ما نتحدث عنه اليوم نظرا لأهمية الشدات في لعبة ببجي، و هذا لأنها تعتبر العملة الافتراضية للعبة، و التي من خلالها يتم شراء كل ما يلزم اللاعب حتى يتأهل للفوز وتكون نسبة صعوبة لعبة ببجي بسيطة وسهلة، وهي من خلال شراء بعض الأدوات والمعدات وبعض الأسلحة الحديثة، والأهم من هذا هي طريقة الشحن يجب أن تكون آمنة حتى لا يتم سرقة الحساب الخاص بك في اللعبة، واليوم من خلال مقالنا هذا سوف نقدم لكم كل ما يتعلق بشحن الشدات بآمان.

شحن شدات ببجي

شحن شدات بيجي باستخدام الرصيد وهذه الطريقة من الطرق الآمنة التي يعتمد عليها اللاعب، وهى كالتالي:

تسجيل الدخول إلى الموقع الخاص بشحن شدات ببجي موبايل.

عند الدخول إلى الصفحة الرئيسية نجد لعبة ببجي موبايل يجب الضغط عليها.

ومنها سوف تتوفر مجموعة من العروض يجب اختيار العرض الذي يتناسب معك.

كتابة رقم الاي دي الخاص بك المسجل به في اللعبة.

الضغط على pay by mobile.

ثم بعد ذلك تتم متابعة التعليمات الخاصة بشحن الشدات.

خطوات شحن ببجي موبايل من جوجل بلاي

خطوات شحن ببجي موبايل من جوجل بلاي هي من أسهل الطرق الآمنة وتتلخص في خطوات بسيطة، وهي كالتالي: