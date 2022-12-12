شوف عروض العثيم الترويجية الأسبوعية إلكترونيات ومواد غذائية بأقل الأسعار

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تحتوي مجلة عروض العثيم الترويجية الأسبوعية على مئات المنتجات من السلع الغذائية والتجهيزات المنزلية والإلكترونيات بخصومات ممتازة، حيث تستطيع الاختيار ما بين العديد من السلع المتوفرة والحصول على خصم على كل منها، حصلت مجموعة أسواق العثيم على المركز الأول هذا العام في مجال البيع بالتجزئة للتفوق على نظائرها من الهايبر ماركت الشهيرة في هذا المجال، وتحرص دائماً على التقدم وتقديم أفضل ما لديها لتحصل دائماً على رضا عملائها. عروض العثيم الترويجية يمكنك الحصول على خصم بقيمة 114 ريال سعودي على دفاية دوتس زيت 13 ريشة، التي كانت معروضة بسعر 329 ريال والآن أصلح سعرها بعد التخفيض 215 ريال فقط.

احصل على دفاية سلك أوكارينا مقابل 199 ريال بدلاً من 285 ريال، ووفر مبلغ 86 ريال.

اشتري الآن مجفف شعر جويكار جي سي بسعر 89 ريال بدلاً من 119 ريال، ووفر 30 ريال سعودي.

مقابل 199 ريال فقط بدلاً من 349 ريال وبخصم قدره 150 ريال، احصل على قدر ضغط كهربائي جي في سي سعة 10 لتر.

وفر مبلغ 90 ريال سعودي عند اقتناء جهاز ميكروويف كيون سعة 20 لتر، المعروض حالياً بسعر 179 ريال بدلاً من 269 ريال. تخفيضات سوبر ماركت العثيم يمكنك الإطلاع على تشكيلة متنوعة من الهواتف الذكية والجوالات يعرضها سوبر ماركت العثيم بأسعار تنافسية للمتسوقين. جوال هاي سينس اي 50 أندرويد مساحة 32 جيجا، شاشة 6.5 بوصة، بطارية 5000 مللي أمبير، سعر الحبة 365 ريال.

احصل على تابلت هولو 8 سعة 32 جيجا مقابل 389 ريال للحبة.

يطرح العثيم خصم بقيمة 270 ريال على شاشة أرو ال اي دي مقاس 43 بوصة، سعر الحبة 629 ريال بدلاً من 899 ريال سعودي.

580 ريال خصم على شاشة ارو ال اي دي سمارت مقاس 55 بوصة، سعر الجهاز قبل التخفيض 1699 ريال والآن أصبح 1119 ريال. عروض العثيم مول عرض خاص على فول حدائق كاليفورنيا مقشور ثلاث حبات وواحدة مجاناً، سعر الربطة 15.25 ريال بدلاً من 18.95 ريال.

بسعر 27.95 ريال عوضا عن 38.5 ريال يمكنك شراء كيس وزن خمسة كيلو من أرز السفير سيلا بسمتي كريمي.

عبوات صرة بهارات متنوعة وزن الحبة 200 جرام، سعر العبوة 10.95 ريال بدلا من 17.5 ريال.

حليب لونا مكثف محلى وزن العبوة 395 جرام بسعر 6.5 ريال للعبوة بدلاً من 8.95 ريال. عمر شويل - جدة عروض العثيم الترويجية الأسبوعية إلكترونيات ومواد غذائية بأقل الأسعار - ثقفني تخفيضات بنده حتى 67% تصفيات شهر ديسمبر وأهم عروض الجوال والشاشات والأجهزة

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