شوف تخفيضات غير متوقعة مع هايبر العثيم السعودية لكل ما ينقصك في المنزل بأسعار خيالية

تخفيضات هايبر العثيم السعودية الهائلة على المنتجات بأنواعها المتعددة لإشباع حاجات الناس التي تنتظر العروض الخيالية، وهو يعد من أكبر الشركات في المملكة العربية السعودية التي تقوم بعمل هذه العروض التي تختلف كل فترة، ومن المعروف يكثر الطلب على المنتجات التي يتم استعمالها باستمرار والتي لا يمكن الاستغناء عنها مثل السلع المتعددة والمنتجات الغذائية والأجهزة الكهربائية المهمة في المنزل، فهيا بنا نعرض على جميع مشاهدينا الكرام عروض العثيم السعودية على الشاشات والقدور وغيرها عبر موقع ثقفني الاخباري.

تخفيضات العثيم على الشاشات

يتميز هايبر العثيم بمجموعة رائعة من العروض على الشاشات وكثير من الأجهزة وهي كما يلي:-

شاشة امبيكس ال اي دي سمارت ٣٢ بسعر 429 ريال سعودي بدلاً من 599.

شاشة امبيكس ال اي دي سمارت 58 بسعر 1199 ريال سعودي بدلاً من 1749.

شاشة اونيكس ال اي دي سمارت 50 بسعر 869 ريال سعودي بدلاً من 1299.

شاشة اونيكس ال اي دي سمارت 42 بسعر 599 ريال سعودي بدلاً من 849.

شاشة اونيكس ال اي دي سمارت 40 بسعر 549 ريال سعودي بدلاً من 799.

شاشة ارو ال اي دي سمارت ٥٥ بسعر 1119 ريال سعودي بدلاً من 1699.

شاشة ارو ال اي دي 43 بسعر 629 ريال سعودي بدلاً من 899.

شاشة سوبر جنرال ال اي دي 55 بسعر 1249 ريال سعودي بدلاً من 1699.

شاشة جيباس ال اي دي سمارت 32 بسعر 499 ريال سعودي بدلاً من 899.

تخفيضات العثيم على القدور

تعتبر القدور من الأشياء الأساسية في المطبخ التي لا يتم طهي الطعام بدونها فهيا بنا نتعرف على تخفيضات العثيم على القدور وهي كالتالي:-

طقم قدور كاسا بونيتا 10 قطع بسعر 159 ريال سعودي بدلاً من سعر 245.

قدر ضغط السيف المنيوم 15 لتر بسعر 129 ريال سعودي بدلاً من سعر 199.

قدر ضغط السيف المنيوم 25 لتر بسعر 215 ريال سعودي بدلاً من سعر 349.

طقم قدور تيفال 5 حبة بسعر 199 ريال سعودي بدلاً من سعر 399.

حافظة طعام بلاكستون 3 قطع بسعر 79 ريال سعودي بدلاً من سعر 110.

قدر بخار رويال فورد بسعر 69 ريال سعودي بدلاً من سعر 105.

قدر ضغط كهربائي جي في سي 10 لتر بسعر 199 ريال سعودي بدلاً من سعر 349.

عروض العثيم على المقلاة وترمس الشاي

سوف نتعرف على أهم العروض على المقلاة وترمس الشاي وهي كما يلي:-

مقلاة تيفال عميقة ايزي كلين ٢٨ سم بسعر 99 ريال سعودي بدلاً من سعر 165.

طقم مقلاة رويال فورد ٢ حبة + هدية بسعر 45 ريال سعودي بدلاً من سعر 75.

مقلاة بنجين بسعر 69 ريال سعودي بدلاً من ، 149 وبسعر 85 ريال سعودي بدلاً من 160.

ترمس بلاميرو ١ لتر بسعر 19.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 39.

ترمس رويال فورد بسعر 38 ريال سعودي بدلاً من سعر 48 ، وبسعر 49 ريال سعودي بدلاً من سعر 68.

تخفيضات العثيم على أدوات المطبخ

هيا بنا نتعرف من خلال هذه الفقرة تخفيضات العثيم على أدوات المطبخ وهي كما يلي:-