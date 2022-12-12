شوف عروض لولو هايبر ماركت Lulu من 12 ديسمبر ولساعات قليلة بخصم 40٪

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عمر شويل - جدة نتقدم لحضراتكم اليوم بعرض أحدث عروض لولو هايبر ماركت Lulu من 12 ديسمبر ولساعات قليلة بخصم 40٪ على جميع المنتجات بكل الفروع، حيث يمكنكم من خلال هذه المقالة معرفة تفاصيل هذه العروض عبر موقع ثقفني، والتي تشمل عروض على أسعار المأكولات كافة وغيرها من السلع المميزة، تابعوا باقي المقالة لمعرفة تفاصيل أكثر عن الأسعار والسلع….

عروض لولو هايبر ماركت Lulu hyper market

توجد بفروع لولو هايبر ماركت Lulu hyper market اليوم ولفترة محدودة كثير من الخصومات الخاصة على أسعار: مكرونة النشا بالذرة من ماركة هوب، والبالا بوك الخاصة، كما بالفروع خصومات أخرى على أسعار جاك اند جيل شيبس عادي وحار بالجبنة، كما بالفروع خصومات أخرى على أسعار ماما سيتا كالادرينا خليط البودرة بالتمر الهندي، وتخفيض مميز آخر على سعر سكين بليد كوجيك صابون الجلوتا، وتخفيض مميز على سعر بيتش صابون حلوتا سونجي بالفطر، وخصم على سعر كوبيكو بلانكا خليط القهوة الكريمية.

عروض لولو السعودية حتى نفاذ الكمية

توفر محلات لولو اليوم عدة تخفيضات خاصة على أسعار: خل دانو بوتا، وصلصة الصويا صوص من موذرز توبوماسي، وعبوات لوك مي بانسيت كانتون، كما يمكنكم الإستفادة من عروض لولو على شعرية ذرة النشا من جولدن مي، وعرض آخر على سعر اندوكز ليستون صلصة جميع الأغراض، وعرض على سعر الدجاج سريع التحضير من هوت اكسبريس.

خصومات اليوم من لولو السعودية ولفترة محدودة

توجد اليوم في فروع لولو السعودية عدة خصومات حصرية على أسعار: بافيرام أرز هنا طويل الحبة، وتخفيض آخر منهم على سعر نستله كوالتي ستريت، وعرض مميز آخر على سعر ورق السوشي المميز من بلو دراجون، وعرض آخر منهم على سعر فالي دي سول الطماطم المقطعة المحفوظة، وتخفيض آخر على سعر فلافيدا لوليز الكرز، وكذلك يوجد بالماركت عرض على سعر زيت جوز الهند من فاش، وعصير العنب والخوخ من وايت بيرل الفوار بدون سكر، كما هناك خصم على سعر الخل البلسمك من دي تيجريز المركز، وخصم آخر على سعر جروفي فود.