نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف العرض الأسبوعي بداخل أسواق عبدالله العثيم بالمملكة العربية السعودية Othaim في المقال التالي

تخفيضات أسواق العثيم على كافة المنتجات الهامة للمستهلك بالمملكة العربية السعودية من سلع غذائية وأجهزة كهربائية ومنتجات العناية الشخصية والمنظفات والجعزة الإلكترونية والجوالات وغيرهم، فكافة شىء يحتاج إليه العميل بجدة متوفر بداخل العثيم وخصومات هائلة قد تصل إلى شراء المنتج بنصف الثمن، مع توافر كافة المنتجات والتخفيضات في جميع فروعه ليكي يكون من السهل على جميع العملاء الحصول على جميع الاحتياجات وبأسعار مناسبة، إليكم الآن من خلال موقع ثقفني ما جاء في كُتيب العرض الأسبوعي لأسواق العثيم. تخفيضات أسواق العثيم بقسم اللحوم متاح الآن تخفيض على لحم مفروم بقى برازيلي مبرد، لعمل اشهى الماكولات والمكرونة البشاميل والمفتة بلحم ذات مذاق شهى، الآن سعر الكيلو بالعرض 24.95 ريال سعودي.

متاح لحم عجل بلدي بدون عظم بسعر 55.95 ريال سعودي.

كما متاح تخفيض على مكعبات بقري برازيلي توب سايد، يصل سعر الكيلو الآن بداخل الغرض 32.95 ريال سعودي.

كما متاح تخفيض على لحم عجل بلدي بالعظم الآن بسعر 44.95 ريال سعودي.

تخفيض على لحم حاشي بالعظم الآن فقط سعر الكيلو 29.95 ريال سعودي.

كما متوفر لحم عجل باكستاني بدون عظم بسعر 34.95 ريال سعودي للكيلو.

كما متاح بداخل قسم اللحوم، لحم خروف بربري بالعظم بسعر 44.95 ريال سعودي.

متوفر بالعرض لحم تيس بلدي بالعظم سعره الآن 44.95 ريال سعودي للكيلو الواحد. عروض أسواق العثيم على منتجات العناية بالبشرة متوفر تخفيض هائل على لوشن ڤازلين إشراقة كاكاو 400 مل ، بسعر 16.95 ريال بعد أن كان السعر قبل الغرض 30.95 ريال سعودي.

كما متاح تخفيض على شامبو كلير كول سبورت رجالي 400 مل بسعر 19.95 ريال حيث كان من قبل 30.95 ريال.

كما متواجد غسول يد لايفبوي عسل وكركم 500 مل بسعر 23.95 ريال سعودي.

متوفر بالعرض الأسبوعي أكثر المنتجات مبيعاً بخصومات هائلة فمتوفر غسول وجه بوندس بشرة مشرقة 90 جم، بسعر 19.95 ريال سعودي بدلاً من 32.95 ريال سعودي.

متواجد أيضاً كريم فيراند لفلي فيتامين 80 جم، سعره الآن 14.95 ريال حيث كان من قبل 22.95 ريال سعودي.

متوفر بداخل قسم العناية الشخصية خصم على شامبو دوف عناية يومية 2*1 العبوة 600 مل بسعر 21.95 ريال بدلاً من 35.95 ريال. عمر شويل - جدة العرض الأسبوعي بداخل أسواق عبدالله العثيم بالمملكة العربية السعودية Othaim - ثقفني بسعر 8 الف ريال استلم تويوتا كورولا نظيفة احصل عليها في سوق السيارات المستعمله في السعودية

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف العرض الأسبوعي بداخل أسواق عبدالله العثيم بالمملكة العربية السعودية Othaim على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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