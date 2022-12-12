شوف عروض العثيم 13 ديسمبر بخصم فوري 45٪ لساعات قليلة

نقدم لحضراتكم من خلال هذه المقالة عروض العثيم 13 ديسمبر بخصم فوري 45٪ لساعات قليلة بجميع فروع الماركت، والتي تتوفر على أسعار السلع المحلية والمستوردة لفترة قليلة جداً طوال يوم غد الثلاثاء الموافق 13 ديسمبر بجميع الفروع، والتي تشمل عروض على جميع السلع، تابعونا لمعرفة باقي التفاصيل….

عروض العثيم السعودية على أسعار السلع

عروض خاصة نقدمها لحضراتكم لحضراتكم اليوم من خلال هذه المقالة عبر موقع ثقفني، وتشمل: عرض على سعر جبن لاكتيما قابلة للدهن، وخصم آخر منهم على سعر شرائح جبن لاكتيما، وتنزيل آخر على سعر الجبنة الحلوم من فكتوريا، ولبنة بينار المميزة، كما يمكنكم إيجاد عروض أخرى على أسعار الجبنة الشرائح من برايد، والزبدة الغير مملحة من برايد Pride، وتنزيل مميز آخر على سعر الجبنة الموتزاريلا من الصافي، وشبيهة الجبنة الكريمية من صافي كاملة الدسم بحجم 500 جم، وتخفيض آخر بالفروع على أسعار الجبنة الكريمية الأصلية من فلادلفيا، وشبيهة الجبنة الكريمية القابلة للدهن من أبو الولد، وغيرهم من عروض أخرى.