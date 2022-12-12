نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم 12 ديسمبر وحتى نفاذ الكميات Al othaim بخصم 50٪ في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم اليوم أقوى عروض العثيم 12 ديسمبر وحتى نفاذ الكميات Al othaim بخصم 50٪ على جميع السلع الغذائية المحلية والمستوردة الطازجة والمعلبة من أفضل جودات السوق المحلي والأسواق الخارجية، وذلك بأسعار منافسة جداً بالنسبة لباقي الأسعار الموجودة محليا في المملكة العربية السعودية، حيث يمكنكم الإستفادة من كل هذه العروض من خلال موقع ثقفني لجديد العروض الحصرية، فتابعونا…

عروض العثيم في المملكة العربية السعودية

توفر محلات العثيم في المملكة العربية السعودية العديد من الخصومات الحصرية المميزة على أسعار: خبز لوزين شرائح التوست، مع عروضهم على أسعار كيك سفن دايز بحشوة الكاكاو رول، هذا ولديهم في الفروع تخفيضات أخرى على أسعار عصير المراعي بدون سكر بالبرتقال حجم 1.4 لتر، بالإضافة إلى العروض الحصرية منهم على أسعار شبيهة جبن المراعي الكاسات بطعم المريمة والشيدر، وتخفيض آخر منهم على سعر زبدة المراعي الغير مملحة، وحليب المراعي طويل الأجل، كما بالفروع خصومات أخرى على أسعار عبوات حليب المراعي المركز السائل، وسمن المراعي، وكذلك شبيهة جبن ال مراعي بالقشطة.

خصومات أخرى من العثيم اليوم ولفترة محدودة

توفر محلات العثيم ماركت Al othaim hyper market بالسعودية عدة خصومات أخرى على أسعار السلع المعمرة كالأجهزة الكهربائية الموفرة للطاقة، والإلكترونية الحديثة بمختلف أنواعها من تلفزيونات وجوالات ولابتوبات وإكسسواراتهم، بالإضافة إلى الثلاجات والغسالات والتكييفات، وغيرهم من أفضل الماركات المحلية في السعودية والمستوردة خارجها.

خصومات وتخفيضات العثيم السعودية اليوم

توجد اليوم الإثنين 12 ديسمبر بفروع العثيم هايبر ماركت في المملكة العربية السعودية خصومات أخرى على أسعار: شبيهة جبن البقرات الضاحكة الكريمية من لافاش كيري، وتخفيض مميز آخر منهم على سعر سباغتي بانزالي، كما يوجد بالماركت تخفيض على سعر جبن كيري، وكورن فليكس كيلوجز كوكو بوبس، وتخفيض مميز آخر على سعر شيبس برينجلز بالبرجر والجبن، وغيرهم من عروض أخرى على أسعار المربى اليوناني بالفراولة من مامان، كما يوجد بالماركت تخفيض آخر على سعر شبيهة الجبن المثلثات من أبو الولد.

عروض وخصومات حتى نفاذ الكميات Al othaim

توجد بفروع العثيم هايبر ماركت بالسعودية العديد من الحصرية على أسعار: مرقة الدجاج من ماجي Magi، كما لديهم خصومات أخرى على أسعار عبوات حليب نستله المكثف المحلى، وتخفيضات أخرى منهم على أسعار قهوة نسكافيه الزجاجية من رد مج، وقهوة نسكافيه الكلاسيكية المميزة، هذا ولديهم عروض أخرى على أسعار عبوات ورق العنب من تريفا.