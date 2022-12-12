نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الشهرية تخفيضات وخصومات بمناسبة العام الجديد اغتنم الفرصة وتسويق الآن في المقال التالي
عروض العثيم الشهرية، من أفضل العروض التي يستمتع بها العميل من حيث توفير مبالغ كثيرة عند الشراء، والخصومات داخل هايبر العثيم تبدأ من 5٪ حيث تصل إلى نصف ثمن المنتج الأصلي في السوق السعودي، وهذا ما جعل الإقبال على مختلف المنتجات التي تقدمها الشركة، علاوة على جودة المنتجات المعروضة الموجودة في فروع هايبر بنده في أنحاء المملكة العربية السعودية، ومن خلال موقعنا نقدم لكم كل ما هو جديد من العروض والخصومات داخل الهايبر.
عروض العثيم الشهرية
سوف تحصل من خلال أسواق عبدالله العثيم على تخفيضات وخصومات كبيرة على جميع أنواع السلع والمنتجات من خلال العروض المميزة التي تقدمها أسواق عبدالله العثيم بالمملكة، وذلك على كل المعروضات سواء الأجهزة الكهربائية أوالإلكترونية، ومن بينها الثلاجات والبوتاجازات والسخانات والتكييف وشاشات التلفاز والدفايات المنزلية وأجهزة الميكروويف، بالإضافة إلى أجهزة الحاسوب الشخصي والهواتف الذكية من أحدث ما وصل إليه التطور التكنولوجي في هذه المجالات، ومن إنتاج أكبر الشركات التي تقوم بتصنيع هذه الأجهزة.
- أيضًا تشتمل السلع والمنتجات التي يتم عمل عروض ضخمة عليها كلا من المواد الغذائية بمختلف أنواعها سواء كانت من المنتجات الغذائية الطازجة مثل الخضروات والفواكه بأنواعها، ومنها الدواجن الطازجة واللحوم المجمدة والمأكولات البحرية بأنواعها والأسماك الطازجة بمختلف أنواعها، والتي تعد من أفضل المنتجات التي يبحث عنها العميل بالسعودية.
تنزيلات العثيم السعودية
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يتوفر داخل هايبر العثيم السعودية تخفيضات ضخمة يحصل عليها العميل عند شراء خلاط مقدم من ماركة نيكاي، بالإضافة إلى مطحنة مع هذا العرض بسعر لا يقاوم 109 ريال سعودي بدلاً من 149 ريال سعودي.
- تنزيلات ضخمة يحصل عليها العميل عند التسوق من هايبر العثيم السعودية فقط اشتري الآن قطاعة بصل من نوع السيف سعة تبلغ نحو 0.5 لتر بسعر لا يقاوم 59 ريال سعودي بدلاً من 54 ريال سعودي.
- تخفيض هائل يحصل عليه العميل عند شراء مايكروويف من نوع كيون ديجيتال سعة تبلغ نحو 20 لتر بسعر لا يصدق 209 ريال سعودي بدلاً من 249 ريال سعودي.
- أيضًا يمكنك الاستفادة من العرض الخاص على غلاية ماء من ماركة بانيكس إستيل بسعة تبلغ نحو 8.1 لتر بسعر لا يصدق 35 ريال سعودي بدلاً من 59 ريال سعودي.
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