نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم السعودية لنهاية العام خصومات تصل إلى 70% حتى نهاية العام في المقال التالي
عروض العثيم السعودية أصبحت محط أنظار الكثيرين؛ حيث بترقب كافة الأفراد داخل المملكة العربية السعودية العروض التي تطرحها أسواق عبد الله العثيم بشكل مستمر، والتي تشمل كافة أنواع المنتجات الغذائية بشكل عام، وكذلك منتجات العناية بالجسم والبشرة والشعر، وغيرها من المنتجات الأخرى.
عروض العثيم السعودية
كما تطرح أسواق العثيم أقوى العروض على كافة أصناف اللحوم والدواجن المختلفة، والتي من أبرزها ما يلي:
- صدور دجاج التنمية بدون عظم وزن 450 جم بسعر 18.95 ريال سعودي.
- قطع دجاج مشكلة إنتاج طازج وزن 900 جم بسعر 11.75 ريال سعودي.
- عدد 2 طبق فيليه الدجاج الذهبي بسعر 36.95 ريال سعودي.
- مقدار كيلو لحم مكعبات بقر برازيلي توب سايد بسعر 32.95 ريال سعودي.
- تخفيضات العثيم على كيلو لحم تيس بلدي بالعظم بسعر 44.95 ريال سعودي.
- تنزيلات أسواق العثيم بالمملكة على كيلو لحم حاشي بالعظم بسعر 29.95 ريال سعودي.
- كيلو لحم عجل باكستاني بدون عظم بسعر 24.95 ريال سعودي.
- كيلو لحم عجل باكستاني بالعظم بسعر 28.95 ريال سعودي.
- اشتري من أسواق العثيم كيلو لحم خروف بربري بالعظم بسعر 44.95 ريال سعودي.
- احصل من تخفيضات العثيم على كيلو لحم مفروم بقر برازيلي مبرد بسعر 24.95 ريال سعودي.
- دجاج ساديا بدون أحشاء الكرتونة 1100 جم بسعر 144.95 ريال سعودي.
خصومات العثيم السعودية
كما تهتم أسواق العثيم السعودية بعرض كافة المنتجات بأسعار مميزة، مع طرح أقوى الخصومات التي لا مثيل لها، ومن صور ذلك ما يلي:
- كيلو تفاح أخضر بسعر 5.75 ريال سعودي.
- تفاح بينك ليدي العلبة بسعر 7.95 ريال سعودي.
- فراولة العلبة بسعر 3.50 ريال سعودي.
- كرتونة جوافة بسعر 9.95 ريال سعودي.
- علبة توت أزرق وزن 125 جم بسعر 5.95 ريال سعودي.
- علبة خس لولو بيوتدي بسعر 4.05 ريال سعودي.
- ثوم الشبكة الواحدة بسعر 2.45 ريال سعودي.
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