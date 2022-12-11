نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اكسترا السعودية لنهاية العام خصومات هائلة على أجهزة المطبخ تصل إلى 60% في المقال التالي
عروض اكسترا السعودية العملاقة تمثل الآن قوة دافعة لكافة العملاء من أجل التسوق المتتالي عبر كافة منافذها في شتى الأرجاء؛ حيث تطرح اكسترا المزيد من العروض المتنوعة والتخفيضات المميزة والخصومات التي لا مثيل لها والتي من أبرزها الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والجوالات وغير ذلك من المعروضات المختلفة.
عروض اكسترا السعودية
تسعى منافذ اكسترا إلى تقديم المزيد من العروض المختلفة التي يبحث عنها العملاء والتي من أبرزها ما يلي:
- مكنسة وممسحة ذكية من كيفول أي 31 بقوة شفط 2200 بي آي بسعر 899 ريال سعودي.
- صانع القهوة كيتشين أيد سعة 1.7 لتر قوة 1100 وات لون أسود بسعر 379 ريال سعودي.
- عجانة كلاس برو لون ذهبي وفضي قوة 1100 وات بسعر 399 ريال سعودي.
- خلاط يدوي من كيتشن إيد لون كريمي تسع سرعات بسعر 709 ريال سعودي.
- نينا خلاط يدوي 2 في 1 قوة 1200 وات سعة 2.1 لتر ألوان أسود، فضي، رمادي بسعر 459 ريال سعودي.
- موقد كهربائي جنرال الكتريك 4 عيون مع عين استانلس للتسخين 30 بوصة بسعر 5549 ريال سعودي.
تخفيضات اكسترا السعودية
لدى اكسترا السعودية المزيد من الخدمات المتنوعة التي من أبرزها خدمة التوصيل، وإليكم أقوى تخفيضات منافذ اكسترا في السعودية:
- مكواة بخار عمودية من كلاس برو قوة 1800 وات مزودة بخزان شفاف سعة 1.6 لتر بسعر 119 ريال سعودي.
- كما أنه يتواجد عروض على غسالة صحون ميديا 15 مكان تخزين لون فضي مزودة بعدد 8 رامج بسعر 1769 ريال سعودي.
- قلاية صحية لون أسود من فيليبس سعة 6.2 لتر 1.2 كيلو بسعر 559 ريال سعودي.
- مايكرويف أبيض من كلاس برو سعة 20 لتر قوة 700 وات لون أسود ديجيتال بسعر 289 ريال سعودي.
- برنسيس ميكرويف أبيض سعة 23 لتر بسعر 329 ريال سعودي.
- موقد غاز لاجيرمانيا فوتورا 90*60 سم عدد 5 شعلة بسعر 3799 ريال سعودي.
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