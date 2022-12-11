نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض نون السعودية على أنواع السلع الغذائية في المقال التالي

تقدم نون السعودية عروض هائلة على جميع أنواع السلع الغذائية بأسعار مناسبة حتى تلبي احتياجات المواطنين السعوديين داخل المملكة العربية السعودية لشراء كل ما يحتاجون إليه في حياتهم اليومية، وتقدم أيضا عروض وتخفيضات على جميع أنواع هواتف إيفون، والعطور، والملابس الرجالي والنسائي، والألعاب بأفضل الأسعار، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على عروض نون السعودية على جميع أنواع السلع الغذائية. عروض نون السعودية على أنواع الأرز والبقوليات سوف نتعرف على أسعار الأرز والبقوليات وهى كما يلي:- تيلدا أرز بسمتي نقي ١٠ كيلو السعر ١١٣.٤٠ بدلاً من ١١٣ ريال سعودي.

بروبيوس أرز بسمتي أبيض ٥٠٠ جرام السعر ٣٩.٥٥ بدلاً من ٤١ ريال سعودي.

ماركال دخن مقشر عضوي ٥٠٠ جرام السعر ٢١.٧٥ بدلاً من ٢٣ ريال سعودي.

زين لوبيا ٨٠٠ جرام السعر ١٢.٠٠ ريال سعودي بدلاً من ١٣ ر س.

ازميكو أبو جبة ٦٠٠ جرام السعر ٨.٢٥ ريال سعودي.

كما يتم عرض ازميكو عدس اصفر ٦٠٠ جرام السعر ٩.٧٥ ريال سعودي.

ازميكو عدس كشري أصفر ٦٠٠ جرام السعر ١٠.٤٥ ريال.

بروبيوس أرز مستدير بحبوب كاملة ١ كيلو جرام السعر ٤٩.٢٥ ريال. عروض نون السعودية على أنواع الحليب سوف نتعرف على أسعار الحليب وهى كما يلي:- انلين علبة حليب بودرة قليل الدسم ١.٧٥ كيلو جرام السعر ١١٠.٧٥ ريال سعودي. المراعي مسحوق حليب مجفف ١.٨ كيلو جرام السعر ٨٠.٨٠ ريال سعودي. انلين حليب بودرة قليل الدسم ٩٠٠ جرام السعر ٦٣.٥٠ ر س. كما يتم عرض هنتز مسحوق كاكاو ٢٢٧ جرام السعر ٣٣.٢٥ ريال سعودي. عروض نون السعودية على أنواع المعلبات سوف نتعرف على أسعار المعلبات وهى كما يلي:- فريشكو تونة خفيفة في زيت عباد الشمس السعر ٥.٩٥ ريال سعودي.

الكسيح حلاوة طحينية بالفسدق ١ كيلو جرام السعر ٣١.٠٥ ريال سعودي.

قودي تونة تندرينا في ماء مالح ٨٠ جرام السعر ٤.٣٠ ريال سعودي.

كما يتم عرض قودي شرائح خوخ ٢٣٧ جرام بسعر ٤.٩٥ ريال سعودي.

بست مكس خليط الكيك اسفنجي بالفانيلا ٥٠٠ جرام السعر ٨.٥٠ ريال سعودي.

بيب حمص ٢٥٠٠ جرام السعر ٢١.١٠ ريال سعودي.

لونا فول مدمس فاخر ٣٨٠ جرام السعر ٦.٠٥ ريال سعودي.

كما يتم عرض رنا كاتشب الطماطم العادي في عبوة بلاستيك ٥٦٥ جرام السعر ٩.١٠ ريال سعودي.

فريشلي ذرة كاملة مع ملعقة ١٨٥ جرام السعر ٤.٩٥ ريال سعودي. عمر شويل - جدة عروض نون السعودية على أنواع السلع الغذائية - ثقفني تخفيضات نهاية العام في السعودية 2022 حتى 80% تقسيط جوالات وإلكترونيات

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض نون السعودية على أنواع السلع الغذائية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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