نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مشروع اعادة تدوير القمامة والنفايات وأهم المعدات المطلوبة وإعداد الميزانية بالتفصيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة مشروع إعادة تدوير القمامة والنفايات من الدراسات التي توجه له المزيد من العناية الاهتمام، باعتبارها حل عصري وأيضًا مربح لمشكلة تجمع القمامة في الشارع، والتي تعتبر من أهم مشاكل البيئة، وكل الحكومات تسعى دومًا للقضاء عليها بشتى الطرق، الآن يمكن تحويل الأزمة لفرصة، والتي تعتبر فرصة للتخلص من القمامة بشكل سليم وآمن بالإضافة أن له أثر اقتصادي، وقبل أن نوضح تفاصيل دراسة الجدوى يجب أن يعلم الجميع وأن يكون على يقين تام أن مهما كان العائد المادي كبير ومربح للغاية فإن العائد البيئي والاجتماعي أعلى بكثير.

مشروع إعادة تدوير القمامة والنفايات

من المشاريع المربحة للغاية نظرًا لأنه لن يحتاج إلى رأس مال لشراء المادة الخام، حيث تعتبر المادة الخام الأساسية تقدم مجانًا، ومتوفرة بكميات غير معقولة، ولكن تجميعها وإعادة تدويرها، ومتطلبات المشروع بالطبع ستحتاج إلى رأس المال وتلك هي أركان دراسة جدوى مشروع إعادة تدوير القمامة والنفايات:

موقع المشروع

يجب اختيار موقع المشروع بعناية لا يجوز على الإطلاق أن يكون في منطقة مأهولة بالسكان أو بالمناطق القريبة من الهيئات والمؤسسات الحكومية، المدارس، الجامعات، بجانب أن يكون الطريق أيضًا سهل الوصول له من جميع الجهات، حتى تتم عملية النقل بكل سهولة ويسر.

مساحة المشروع

يفضل ألا يقل مكان إقامة المشروع عن 300 متر تقريبًا، وكلما زادت المساحة، سيكون أفضل لأنه يساعد في تجميع عدد أكبر من النفايات والمخلفات، كما يجب الحرص على أن تشمل المساحة على مكان للإدارة والإشراف.

متطلبات عملية فرز النفايات

أشرنا في البداية على أن مشروع إعادة تدوير القمامة والنفايات لا يتطلب إلى رأس مال، لأن المادة الخام متوفرة، ولكن يجب أيضًا توفير متطلبات لإقامة المشروع والتي تتمثل في الأدوات الوقائية للعمال مثل القفازات، ملابس خاصة، حذاء مطابق للمواصفات، وفي بداية المشروع قد تحتاج من 8 – 10 عمال.

معدات المشروع المطلوبة

يحتاج المشروع معدات مطلوبة لا يمكن الاستغناء عنها مثل صناديق تجميع النفايات، التي يجب أن تكون بحجم كبير، سيارات نقل القمامة، بالإضافة لتوفير وسيلة مواصلات لكل عامل إما عن طريق تجميع كل أربعة أفراد في عربة نقل لتجميع النفايات، أو لكل عامل تروسيكل مرخص.

ترخيص مزاولة النشاط

قبل مزاولة النشاط يجب الحصول على ترخيص إدارة وتجميع النفايات، والتأكد أن كل الخطوات والمراحل في المشروع تسري وفقًا للإجراءات النظامية، ووضع العلامات التحذيرية عند نقل النفايات الخطرة، مع تحديد خطوط سير المركبات لنقل النفايات.

تكاليف المشروع

وضحنا بالسابق أن المشروع لا يتطلب رأس مال كبير لشراء المواد الخام، ولكن قد يحتاج لشراء المعدات والمتطلبات لإقامة المشروع، ولكن بالطبع لن يكون بالشكل المبالغ فيه، فقط يجب الاهتمام بالمكان والمعدات الوقائية واستخراج التراخيص.

خطوات سير مشروع إعادة تدوير القمامة والنفايات