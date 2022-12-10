نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم السعودية Al othaim اليوم 10 ديسمبر بكل الفروع في المقال التالي

عمر شويل - جدة خصومات خاصة من عروض العثيم السعودية Al othaim اليوم 10 ديسمبر بكل الفروع لفترة محدودة جداً، فتابعونا لمعرفة مزيد من التفاصيل عبر هذه المقالة من خلال موقع ثقفني، موقع كل جديد في مجال العروض في كافة الدول العربية السعودية…..

عروض العثيم السعودية حتى نفاذ الكميات

توفر محلات العثيم هايبر ماركت Al othaim hyper market بفروعها المختلفة في المملكة العربية السعودية العديد من التخفيضات الخاصة على أسعار اللحوم بمختلف أنواعها، ومنها: خصم على سعر لحم العجل الباكستاني بالعظم، كما لديهم خصومات أخرى على أسعار مكعبات اللحم البقري البرازيلي توب سايد، وغيرهم من عروض أخرى على أسعار دجاج إنتاج، وغيرهم من خصومات أخرى على أسعار لحم العجل البلدي بدون عظم، وتخفيض مميز آخر منهم على سعر لحم الخروف البربري بالعظم، كما يمكنكم إيجاد خصم على سعر لحم التيس البلدي بالعظم، ولحم العجل البلدي بدون عظم، وغيرهم من عروض أخرى على أسعار لحم الحاشي بالعظم.

عروض العثيم هايبر ماركت لفترة محدودة جداً

توجد بفروع العثيم اليوم العديد من الخصومات الخاصة على أسعار: كيكة زود، وأصابع شابورة السمسم وحبة البركة، كما بالماركت خصومات أخرى على أسعار المعمول الأساور البر، وكرواسون الشكولاتة من زود، وغيرهم من عروض أخرى على أسعار خبز المناقيش الشامية بالجبن السائلة، وغيرهم من عروض أخرى على أسعار التورتة الوسط، والفطائر المتنوعة من زود Zood، وخصم آخر على سعر البودنج المتنوع من زود، والبسبوسة بالبسكويت واللوتس.

تنزيلات متنوعة من العثيم هايبر ماركت

عروض أخرى نقدمها لكم اليوم من خلال موقغ ثقفني في محلات العثيم على أسعار باقي أنواع اللحوم الطازجة، وتشمل: خصم على سعر لحم العجل الباكستاني بدون عظم، وخصم على سعر دجاج التنمية بالكزبرة والليمون والكاري الحراق المتبل وبالبيستو، كما يوجد أيضاً بالماركت خصم على سعر اللحم المفروم البلدي الطازج قليل الدهن بالكيلو، وعروض أخرى منهم على أسعار لحم العجل البلدي بدون عظم، وغيرهم من خصومات أخرى على أسعار باقي المنتجات الطازجة من لحوم ودواجن.

خصومات غداً 11 ديسمبر ولفترة محدودة

تخفيضات اليوم 10 وغداً 11 ديسمبر على أسعار المنظفات المختلفة، ومنها: خصم على سعر منظف الزجاج من داك Dac، وتخفيض مميز آخر على سعر برسيل صابون الغسيل Persil، وغيرهم من عروض أخرى على أسعار جل برسيل الغسالات العادية والأوتوماتيك بحجم 2.9 لتر، كما لديهم تخفيضات أخرى.