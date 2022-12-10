شوف عروض العثيم الغذائية اليوم وأقوى التخفيضات

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انطلقت عروض العثيم منذ يوم الأربعاء الموافق 7 ديسمبر على مئات الأصناف الغذائية وغيرها من المنتجات المختلفة التي عادة ما تعرض داخل سوبر ماركت العثيم. بجميع فروعه المنتشرة في المملكة العربية السعودية، وينتظر المواطنين والمقيمين العروض الجديدة حتى يتمكنوا من شراء كافة لوازمهم من البقالة واحتياجات المنزل المختلفة بأسعار أقل. فمن خلال عروض المول الترويجية يمكنك شراء أكبر قدر من السلع وتوفير مئات الريالات، ومن خلال موقع ثقفني نوضح بعض من صفحات مجلة أسواق عبد الله العثيم للإطلاع على أحدث التخفيضات. عروض العثيم الغذائية اليوم يحتوي اللحم على البروتين الحيواني اللازم للجسم كما أنه يحتوي على الدهون، وتستطيع شراء جميع احتياجاتك من اللحوم الحيوانية سواء طازجة أو مبردة من داخل أسواق العثيم. احصل على كيلو من لحم العجول الباكستاني مبرد بدون عظم مقابل 34.95 ريال فقط.

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عرض على لحم عجل باكستاني بالعظم مقابل 28.95 ريال فقط.

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الفراولة من الفواكه المفيدة جداً للجسم خاصة للسيدات، احصلي على علبة منها مقابل 3.5 ريال سعودي فقط.

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وفر خمس وعشرين ريال عند شراء كيلو من بسبوسة بسكويت اللوتس مقابل 25 ريال بدلاً من 50 ريال.

فطائر زود منوعة سعر الطبق الذي يحتوي على خمس حبات 4.95 ريال بدلاً من 6.95 ريال سعودي. أسواق العثيم اشتري كيلو من جبن كاردينال شيدر أحمر مقابل 39.95 ريال فقط.

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لا غنى عن وجود شوربة العدس في فصل الشتاء فهي تمنح الجسم الدفء وتعطيه الكثير من الفوائد، احصل على الكيلو من العدس الأحمر بسعر 5.95 ريال سعودي. عمر شويل - جدة عروض العثيم الغذائية اليوم وأقوى التخفيضات - ثقفني "تكافل الراجحي" طريقة استرجاع تأمين تكافل الراجحي 1444 التواصل مباشرة

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