شوف عروض لولو هايبر ماركت بخصم 40٪ على جميع السلع بكافة الفروع

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عروض لولو هايبر ماركت حتي نفاذ الكميات

خصومات وتخفيضات خاصة جداً اليوم العاشر من ديسمبر ولفترة محدودة جداً على أسعار: الفلفل الأخضر السعودي، والفطر الأبيض العماني، كما لديهم تخفيضات أخرى على أسعار الطماطم السعودية بالصندوق الكامل، وعرض آخر منهم على سعر الفراولة المصرية، وعرض على سعر الليمون الكبير الجنوب إفريقي، وغيرهم من عروض أخرى على أسعار تفاح رويال جالا الإيطالي، وعرض على سعر البرتقال أبو صرة التركي، وتخفيض آخر على سعر الكيوي اليوناني.

خصومات خاصة على أسعار لولو ماركت

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عروض خاصة من لولو اليوم 10 ديسمبر

توفر محلات لولو بالسعودية عروض على أسعار: الكيف قهوة لقمتي، وتخفيض مميز آخر منهم على سعر الجوز الصيني بالكيلو، وتخفيض آخر منهم على سعر الفلفل الأسود الحب الكامل، وتنزيل آخر منهم على سعر الامر المجدول، وعرض آخر منهم على سعر الجوز الصيني، وقهوة لقمتي من الجميل، كما بالماركت تخفيض على سعر شكولاتة هيليون بالحليب المتنوعة، وغيرهم من عروض أخرى على أسعار هيل الجوانتيمالا، واللوز الذهبي الأمريكي، وتخفيضات أخرى منهم على أسعار الزبيب الأسود الكبير، وتخفيضات أخرى منهم على أسعار اافسدق الأمريكي السادة، وعرض مميز آخر على سعر الفسدق المملح بالليمون.