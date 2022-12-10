شوف خصم 28 % على هاتف ايفون 11 برو ماكس من نون السعودية بالتقسيط بفائدة صفر%

تقدم نون السعودية خصم على جوال ايفون 11 برو ماكس بالتقسيط وبدون فوائد ونسبة الخصم تصل إلي 28%، حتى تسهل على جميع المواطنين السعوديين داخل المملكة العربية السعودية شرائه بكل سهولة، فهو من الهواتف الرائعة التي طرحتها شركة أبل الأمريكية ويتميز بالعديد من المواصفات والمميزات الرائعة، فهو يحتوي على كاميرات خلفية ثلاثية بفلاش ليد يساعد على التقاط صور خيالية، وبطارية تأتي بحجم 3969 ملي أمبير تدوم لفترة طويلة، وسوف نتعرف من خلال موقعنا الإخباري ثقفني، على سعر هاتف ايفون 11 برو ماكس بالتقسيط وبدون فوائد من نون السعودية.

ثمن هاتف ايفون 11 برو ماكس بالتقسيط من نون السعودية

سوف نتعرف على سعر الجوال بالتقسيط وقيمة القسط الشهري وهو كما يلي:-

ثمن الهاتف قبل الخصم 5399 ريال سعودي. ثمن الجوال بعد الخصم 3870 ريال سعودي كما يشمل السعر قيمة الضريبة المضافة. القسط الشهري للجوال645 ريال سعودي لمدة 6 أشهر، ونسبة الخصم 28%. ذاكرة الهاتف الداخلية 256 جيجا بايت، والذاكرة العشوائية 4 جيجابايت، كما يدعم الهاتف تقنية4G LTE.

مواصفات كاميرات هاتف iPhone 11 Pro max

تحتوي الجوال على كاميرات ممتازة تعطينا أفضل الصور والفيديوهات سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-

الكاميرا الأمامية للجوال تأتي بدقة 12 ميجا بكسل مع فتحة عدسة 2.2/F وتدعم التصوير الـ Animji وال Memoji بالإضافة إلى دعمها للتصوير الـ Slow Motion مع وجود كاميرا ثانوية TOF 3D لخاصية العزل وبصمة الوجه.

كما تأتي الكاميرا الخلفية للهاتف ثلاثية حيث تأتي الكاميرا الأولي بدقة 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة 1.8/F وهى الكاميرا الأساسية للهاتف.

الكاميرا الثانية تأتي بدقة 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة 2.0/F للتصوير الـ Telephoto وتدعم المثبت البصري الـ OIS.

أما الكاميرا الثالثة تأتي بدقة 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة 2.4/F للتصوير الـ Ultra wide مع فلاش رباعي من نوع ليد.

كما تدعم الكاميرات التصوير الـ Night mode والتصوير البانوراما بدقة تصل إلى 63 ميجا بكسل فهي نفس كاميرات الـ IPhone 11 Pro.

مواصفات شاشة iPhone 11 Pro max

سوف نتعرف على مواصفات شاشة الجوال الرائعة وهى كالتالي:-

شاشة الهاتف تأتي بشكل النوتش الكبير الموجود في الـ IPhone X السابق. نوع الشاشة Retina XDR OLED Super مثل شاشة هاتف ايفون 11 برو. كما يأتي الجوال بمساحة أكبر 6.5 إنش بدقة 1125*2436 بكسل بمعدل كثافة بكسلات 458 لكل إنش. أبعاد شاشة العرض الجديد الـ 19.5:9، كما توجد طبقة حماية على شاشة الهاتف من نوع oleophobic coating. كما تدعم الشاشة خاصية الـ HDR10 وهى نفس شاشة الـ iPhone XS Max مع زيادة ملحوظة في درجة سطوع الشاشة. الجوال يأتي بأبعاد 158×77.8×8.1 ملي مع وزن يقدر بـ 226 جرام .

مواصفات هاتف ايفون 11 برو ماكس