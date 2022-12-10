شوف خصم نصف الثمن ضمن عروض لولو الأسبوعية حتى الثلاثاء القادم Lulu

خصم نصف الثمن ضمن عروض لولو الأسبوعية حتى الثلاثاء القادم Lulu بجميع فروع لولو السعودية على أسعار كافة السلع والأدوات والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، حيث يمكنكم الإستفادة من كل هذه العروض بداية من اليوم وحتى نفاذ الكميات من خلال مجلة لولو السعودية، والتي يمكنكم طلبها من خلال أقرب فرع أو من خلال الطلب عبر لولو أونلاين، وإليكم التفاصيل…..

عروض لولو هايبر ماركت حتى نفاذ الكميات

عروض خاصة جداً بخصم يصل إلى 50٪ على أسعار السلع المختلفة، وتشمل: خصم على سعر الحمص الطبيعي من المراعي، وخصم آخر منهم على سعر الجبنة الكريمية من نادك Nadac، وكذلك الجبنة الشيدر القابلة للدهن، كما بالفروع خصومات أخرى على أسعار جبن فلادلفيا العلب الكريمية للدهن، وخصومات أخرى بالفروع على أسعار زبدة المراعي الطبيعية الغير مملحة، وخصومات أخرى على أسعار الزبادي اليوناني من المراعي، وعصير المراعي متعدد النكهات.

عروض لولو الخاصة في المملكة العربية السعودية

توجد داخل فروع لولو بالمملكة العربية السعودية كثير من الخصومات الخاصة على أسعار: صدور الدجاج من ساديا Sadia، وعرض آخر على سعر الخضروات المجمدة من ساديا Sadia، وتخفيض آخر منهم على سعر نقانق الدجاج من ساديا، وأجنحة دجاج ساديا Sadia، وغيرهم من عروض أخرى على أسعار البطاطس المقلية المقرمشة من ساديا Sadia، وخصومات أخرى بالفروع على أسعار برجر اللحم البقري من ساديا Sadia، وعروض مميزة أخرى منهم على أسعار مكعبات صدور دجاج ساديا Sadia، وكذلك يوجد بالماركت خصم على سعر فيليه الدجاج من ساديا Sadia، وعروض أخرى بالماركت على أسعار صدور الدجاج بالبقسماط من نفس الماركة، كما يمكنكم الإستفادة من عروض لولو الأسبوعية على أسعار بروستيد وستربس الدجاج من ساديا عبوة ال400 جرام.

عروض خاصة اليوم 11 ديسمبر ولفترة محدودة

توفر محلات لولو ماركت بالمملكة العربية السعودية العديد من الخصومات الخاصة على أسعار: رويال مسحب الدجاج السادة والحار بحجم 750 جرام، كما يوجد بالماركت خصم على سعر الخضروات المجمدة من أمريكانا Americana، وسوبر جراوند اللحم البقري من أمريكانا.