شوف عروض العثيم اليوم 10 ديسمبر وحتى 14 ديسمبر بجميع الفروع

خصومات وتخفيضات مميزة جداً ضمن عروض العثيم Al othaim اليوم 10 ديسمبر وحتى 14 ديسمبر بجميع الفروع على كافة أنواع السلع الغذائية الطازجة والمعلبة، حيث يمكنكم إيجاد كل ما تحتاجونه في أقسام العثيم المختلفة، من اليوم وحتى نفاذ الكميات، فتابعونا…..

عروض العثيم في فروع المملكة العربية السعودية

توجد بفروع العثيم هايبر ماركت Al othaim خصومات عديدة مميزة على أسعار: منظف الزجاج من داك Dac، وخصم آخر على سعر صابون برسيل، وجل برسيل الغسالات العادية والأوتوماتيك بحجم 2.9 لتر، وتخفيض آخر على سعر منظف المراحيض من داك Dac بالليمون، وغيرهم من خصومات أخرى على أسعار عبوات شامبو العباية من برسيل Persil، وصابون الصحون من بريل Peril، كما لديهم خصومات أخرى على أسعار مطهر داك Dac باللافندر الشفاف بحجم 3 لتر، وتخفيض آخر على سعر مطهر داك Dac الكلاسيكي، وغيرهم من خصومات على أسعار منظف ديتول اكوا، وجل فانيش لغسالة الأطباق، وخصم آخر على سعر أقراص فينيش كوانتوم التميت.

خصومات خاصة اليوم من العثيم ماركت

تنزيلات وخصومات خاصة جداً اليوم بكافة فروع العثيم هايبر ماركت بالمملكة العربية السعودية، والتي تشمل: خصم على سعر صابون أومو الأوتوماتيك الأخضر الأكياس، كما في الفروع خصومات أخرى على أسعار صابون الصحوم المضاد للرائحة من جف jif، وتنزيلات أخرى منهم على سعر منظف جف للأسطح بكريم الليمون، وعرض آخر منهم على سعر منعم الأقمشة المميز من كمفورت بحجم 1 لتر، وتنزيل آخر على سعر شامبو كلير كول سبورت الرجالي، وغسول اليد من لايفبوي بالعسل والكركم، وتخفيض على سعر جل فازلين الأصلي، وكمفورت منعم الأقمشة بحجم 3 لتر.

تنزيلات خاصة اليوم من العثيم هايبر ماركت

توجد بفروع العثيم هايبر ماركت في المملكة العربية السعودية العديد من الخصومات الحصرية على أسعار: الفوط الصحية الكبيرة من سوفي بزيت الزيتون، كما بالفروع خصومات أخرى على أسعار الفوط الصحية المقاومة للبكتريا من سوفي Sofi، وخصم خاص على سعر ورق المطبخ من أونو Ono بلس، وتخفيض على سعر مناديل الوجه المزدوجة من أونو.