نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض ساكو بأقوى عروض الشتاء للدفايات والأثاث في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة توفر عروض ساكو ما يزيد عن 1000 منتج متنوع، وبشكل أساسي الدفايات وكافة اللوازم في عروض الشتاء المستمرة حتى 21 يناير 2023، مع تشكيلة متنوعة من الأثاث، وكراسي استرخاء ساكو بالتقسيط على 6 دفعات بنفس سعر الكاش، ومتاح التقسيط على منتجات أخرى محددة، ونتعرف معًا على كافة تفاصيل العروض وقيمة التقسيط ومواصفات المنتجات.

عروض ساكو بأقوى عروض الشتاء للدفايات

عروض ساكو الجديدة تحت شعار “شتاكم ونيس” مع أقوى تخفيضات متاجر السعودية للدفايات، حيث يزداد الطلب عليها مع اقتراب فصل الشتاء؛ لكونها تنشر الدفىء في جميع أنحاء الغرفة، مع العديد من أشكال وحلول التدفئة الداخلية في المنزل.

دفاية كهربائية هالوجين 3 أنابيب، 1200 واط، بسعر 89 ريال سعودي بدلًا من 129.75 ريال سعودي.

مدفأة كهربائية بتصميم خشبي تضيف أجواء كلاسيكية للغرفة، بسعر 649 ريال سعودي بدلًا من 749 ريال سعودي.

دفاية زيتية 9 ريشة 2000 واط، بسعر بسعر 269 ريال سعودي بدلًا من 339.75 ريال سعودي.

مدفأة كهربائية خشب ورف معدن، بسعر 1399 ريال سعودي بدلًا من 1599 ريال سعودي، أو قسط شهري 234 ريال على 6 دفعات.

عروض ساكو أثاث

إذا كنت تبحث عن أثاث منزلي بسعر رائع، وحلول عملية تمكنك من استخدام قطعة الاثاث الواحدة في اكثر من استخدام، توفيرًا للمساحات داخل المنزل وأيضًا توفير للنفقات، فبدلًا من شراء قطعتين أثاث، تشتري قطعة واحدة لتؤدي مهام الأثنين، وهذه الميزة تتحقق في أريكة ساكو التي يمكن تحويلها إلى سرير، المتاحة من ضمن عروض ساكو السعودية الجديدة الشاملة لتخفيضات مستمرة حتى بداية العام الجديد، ويمكن وضع الأريكة في غرف الضيوف أو الغرف الصغيرة داخل المنزل لأن بالطبع مظهرها سيكون أكثر أناقة مقارنةً بمظهر السرير في تلك الغرف، ومتاح منها خامة جلد والتي تناسب أكثر غرف المكاتب.

أريكة تتحول إلى سرير بسعر 599 ريال سعودي بدلًا من 699 ريال سعودي.

ساكو أريكة استرخاء بسعر 1099 ريال سعودي بدلًا من 1399 ريال سعودي، أو قسط شهري 184 ريال على 6 أقساط.

كرسي استرخاء ساكو

عندما يكون الشعار الخاص بنشرة التخفيضات هو “شتاكم ونيس” فبالطبع يجب أن يتضمن كرسي استرخاء ساكو، خاصةً مع المميزات الإضافية به من تدفئة وتدليك، وإلى جانب ذلك التنوع الكبير في أشكال وألوان وخامات الكرسي، لذا تعرف عليها الأن وبادر باقتناء الشكل المفضل لك.

كرسي استرخاء مع صينية بسعر 1199 ريال سعودي بدلًا من 1399 ريال، أو قسط قيمته 200 ريال على 6 أقساط.

كرسي استرخاء بسعر 749 ريال سعودي بدلًا من 899 ريال سعودي.

ساكو كرسي استرخاء مع ميزة التدفئة والتدليك، بسعر 1499 ريال سعودي بدلًا من 1899 ريال سعودي، أو قسط شهري 250 ريال.

تابعونا لنأتي لكم مع المزيد من التخفيضات في متاجر السعودية، وأكثر المنتجات طلبًا، وأقوى الخصومات في عروض ساكو.