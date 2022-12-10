شوف ايفون 14 بلس الجديد من ابل احصل عليه بالتقسيط وبفائدة 0% من أمازون السعودية

هاتف ايفون 14 بلس الجديد من أمازون السعودية، تعد أمازون السعودية هي أفضل أماكن التسوق التي توفر لك كل ما تحتاج إليه من طلبات وتتيح لك العديد من الخدمات التي تيسر لك عملية الشراء من أمازون، كما تقدم أمازون العديد من العروض والمفاجئات التي من بينها عروض الهواتف الذكية المختلفة، حيث توفر أمازون عروض على هواتف ابل الهواتف الرائدة والمعروفة من حيث الشكل والتصميم فهي أفضل أنواع الهواتف الذكية، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم سعر ايفون 14 بلس الجديد من أمازون السعودية وإمكانية الحصول على الهاتف بالتقسيط وبدون فوائد.

هاتف ايفون 14 بلس الجديد من ابل

تقدم امازون عرض رائع ومميز على هاتف iphone 14 plus ويتوفر الهاتف بعدة مميزات من بينها ما يلي:ـ

يتوفر جوال iphone 14 plus باللون الأزرق كما يتميز الهاتف بشاشة كبيرة 6.7 إنش ويميز ببطارية تدوم طوال اليوم كما يدعمه العديد من المواصفات الأخرى المعروفة من شركة ابل العالمية. كما يتوفر الهاتف بذاكرة تخزين بحجم 512 جيجا بايت. سعر الجوال يصل إلي 5,599 ريال سعودي ، ويشمل السعر ضريبة القيمة المضافة.

بفائدة صفر % تقسيط هاتف iphone 14 plus من أمازون السعودية

تمكن أمازون السعودية لعملائها العديد من الأنظمة من بينها نظام الأقساط الذي يمكننك من الحصول على الهاتف عبر الآتي:ـ

تتيح أمازون الحصول على هاتف ايفون 14 بلس الجديد بالتقسيط وذلك عبر دفع دفعات شهرية على فترات معينة. فهي تتيح دفع 466,58 ريال سعودي شهرياً لمدة تصل إلي 12 شهر . كما توفر اختيار تقصير المدة إلي ستة أشهر أو ثلاثة أشهر حسب عرض البنوك المختارة حيث يتوفر لكل بنك خطط تقسيم مختلفة. فيمكن للعميل اختيار نظام الأقساط المناسب له بعد إتمام عملية الشراء بناءً على عرض البنك الذي يتعامل معه. أسماء البنوك المختارة من أمازون السعودية بنك الرياض البنك الأهلي السعودي، مصرف الراجحي و بنك الجزيرة، بنك الإمارات دبي الوطني، ساب والبنك السعودي للاستثمار.

أهم مميزات هاتف ايفون 14 بلس الجديد