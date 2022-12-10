شوف خصم اكسترا الكبرى حتى 50% عروض شهر ديسمبر على الشاشات والأجهزة الكهربائية

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خصم اكسترا الكبرى حتى 50% عروض شهر ديسمبر على الشاشات والأجهزة الكهربائية، حيث يقدم اكسترا الكبرى مجموعة من العروض على الأجهزة الكهربائية والشاشات، حيث يتوفر باناسونيك مكنسة برميل قابل للفك بقوة 2400 وات سعة 21 لتر لف السلك أوتوماتيكياً بسعر 1249 ريال بدلاً من 1799 ريال خصم 30%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 60 ريال لمدة 36 شهراً ضمن عروض اكسترا الكبرى. خصومات اكسترا الكبرى 50% تتضمن عروض اكسترا الكبرى خصومات شهر ديسمبر على الثلاجات : يتوفر كلاس برو ثلاجة مبرد المشروبات باب واحد زجاجي سعة 91 لتر باللون الأسود بسعر 999 ريال بدلاً من 1299 ريال خصم 23%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 48 ريال لمدة 36 شهراً.

يتوفر سامسونج ثلاجة سعة 18.6 قدم كمبريسور انفرتر ستيل بسعر 3499 ريال بدلاً من 6999 ريال خصم 50%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 168 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 179 ريال. عروض الأجهزة الكهربائية اكسترا الكبرى تتضمن خصومات اكسترا الكبرى عروض شهر ديسمبر على غسالات الملابس : يتوفر ال جي غسالة تعبئة أمامية سعة 9 كيلو باللون الفضي بسعر 2699 ريال بدلاً من 4599 ريال خصم 41%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 129 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 179 ريال.

يتوفر توشيبا غسالة تعبئة علوية سعة 7 كيلو مع مضخة تصرف ماء باللون الأبيض بسعر 1299 ريال بدلاً من 1799 ريال خصم 28%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 63 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 179 ريال. عروض شهر ديسمبر على أجهزة المطبخ تتضمن عروض اكسترا الكبرى خصومات شهر ديسمبر على الغلايات الكهربائية : يتوفر فيليبس غلاية ماء كهربائية سعة 1.2 لتر بقوة 1800 وات بلون أسود/فضي بسعر 149 ريال بدلاً من 169 ريال خصم 12%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 8 ريال لمدة 36 شهراً.

يتوفر راسل هوبز غلاية ماء سعة 1.7 لتر بقوة 2400 وات ستانلس إستيل بسعر 179 ريال بدلاً من 279 ريال خصم 36%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 9 ريال لمدة 36 شهراً. عروض الشاشات الذكية اكسترا الكبرى إستكمالاً لسلسلة عروض شهر ديسمبر يتوفر عرض خاص على الشاشات الذكية : يتوفر هومز تلفزيون ذكي 55 بوصة فائق الوضوح بسعر 1299 ريال بدلاً من 2499 ريال خصم 48%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 63 ريال لمدة 36 شهراً.

يتوفر تي سي ال تلفزيون ذكي 75 بوصة فائق الوضوح 120 هيرتز بسعر 5199 ريال بدلاً من 7479 ريال خصم 30%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 249 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 179 ريال ضمن عروض اكسترا الكبرى. عمر شويل - جدة خصم اكسترا الكبرى حتى 50% عروض شهر ديسمبر على الشاشات والأجهزة الكهربائية - ثقفني «Happy new year 2023» أجمل بطاقات معايدة رأس السنة الميلادية 2023 .. "وكم باقي على 2023"

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