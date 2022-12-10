شوف أقوى عروض العثيم السعودية السخية من مفاجآت سوبر ماركت العثيم

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عروض العثيم اليوم الاثنين السعودية، أسواق عبد الله العثيم هي شركة كبيرة جدًا للتجزئة الغذائية الموجودة في المملكة العربية السعودية الفرع الرئيسي منها يوجد في مدينة الرياض هو أول فرع تم تأسيسها بواسطة عبد الله صالح علي العثيم من أهم رجال الأعمال في المملكة العربية السعودية وقام بإنشاء هذه الشركة في وقت قصير جدًا لأنه عمل بالعديد من الوظائف التي أكسبته الخبرة الكبيرة في هذا المجال واصبح له العديد من الفروع في المملكة العربية السعودية وخارجها في دول الوطن العربي والشرق الأوسط.

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تقدم شركات أسواق عبد الله علي العثيم بالسعودية مجموعة من العروض بشكل يومي وعروض اليوم تتمثل فيما يلي: