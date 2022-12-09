شوف بنده السعودية عروض وتخفيضات على الهواتف الذكية اشتري بأقل سعر

بنده السعودية ، لا تتوقف عروض بنده الأسبوعية التي تقدم يوم الأربعاء من كل أسبوع وتستمر لمدة أسبوع كامل أو حتي نفاذ الكمية، حيث يبدأ العرض الأربعاء 7 ديسمبر الموافق 13 جمادى الأولى 1444 هجرية وينتهي يوم الثلاثاء 13 من شهر ديسمبر الموافق 19 جمادى الأولى أو حتي نفاذ الكمية المتوفرة داخل فروع بنده، وتقدم بنده عروض وخصومات مميزة على أسعار الهواتف الذكية التي يتوفر منها عدة أنواع مختلفة، وتتوفر أيضاً العديد من العروض والتخفيضات على العديد من منتجات بنده المختلفة، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام أفضل العروض والخصومات المقدمة من بنده السعودية على الهواتف الذكية.

أسعار الهواتف الذكية من بنده السعودية

توفر بنده أنواع مختلفة من الهواتف الذكية بأسعار مميزة وسوف نقدم لكم أسعار الهواتف بعد الخصم وهي كالآتي:ـ

يتوفر جوال هواوي نوفا واي 70 ، بسعة 128 جيجا بايت بسعر 699 ريال سعودي. كما يتوفر هاتف هواوي نوفا واي 70، بسعة 64 جيجا بايت بسعر 609 ريال سعودي. يتوفر أيضاً هاتف ريل مي 9أي، 128 جيجا بايت بسعر 699 ريال سعودي. يوجد هاتف أنور أكس 8 بذاكرة 128 جيجا بايت بسعر 829 ريال سعودي. جوال أنور أكس 7 بذاكرة 128 جيجا بايت بسعر 679 ريال سعودي.

خصومات panda السعودية على هواتف سامسونج

تقدم بنده السعودية عروض حصرية ومميزة على هواتف سامسونج التي من بينها ما يلي:ـ

جوال سامسونج جالاكسي أي 53 بذاكرة تخزين 128 جيجا بايت بسعر 1346 ريال بدلاً من 1599 ريال. كما تقدم جال سامسونج جالاكسي أي 53 بذاكرة تخزين 256 جيجا بايت بسعر 1520 ريال بدلاً من 1799 ريال. يتوفر هاتف سامسونج أي 13 بسعة تخزين 64 جيجا بايت بسعر 625 ريال سعودي بدلاً من 699 ريال. جوال سامسونج أي 13 شبكة 5G، سعة تخزين 64 جيجا بايت بسعر 725 ريال بدلاً من 765 ريال سعودي.

عروض بنده السعودية على هواتف شاومي

يتوفر داخل هايبر بنده مجموعة من هواتف شاومي المميزة بأسعار مميزة ومنها ما يلي:ـ