شوف خصومات جبارة في اكسترا السعودية على جميع الأجهزة

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شركة إكسترا من أهم الشركات في بيع الأجهزة الكهربائية والأجهزة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية والتي تقدم كل ما يحتاج إليه المنزل العصري وبأسعار وتخفيضات وخصومات هائلة. عروض إكسترا على الأجهزة الكهربائية خصم كبير على مجفف ملابس مقدم من مابي بسعة 6 كيلو و2 مفاتيح متوفر باللون الأبيض.

متوفر ثلاجة باب جانب باب مقدمة من باناسونيك بحجم 18 قدم وبسعة 510 لتر إنفيرتر ستانلس إستيل.

يوجد غسالة تعبئة أمامية مقدمة من سامسونج بسعة 21 كيلو 1100 دورة مزودة بواي فاي ومتوفرة باللون الأسود.

متاح موقد غاز مقدم من دورا مقاس 90×60 سم ستانلس إستيل بجوانب فضي.

معروض غسالة أطباق مقدمة من أدميرال 13 مكان للتخزين 6 برامج متوفرة باللون الفضي.

متواجد ثلاجة باب جانب باب مقدمة من كلاس برو بحجم 19.9 قدم وبسعة 562 لتر إنفيرتر متوفرة بلون إنوكس أسود.

تخفيض على محضر طعام مقدم من فيلبس بقوة 1300 وات متوفر باللون الفضي بالإضافة إلى وجود هدية قيمة معه عبارة عن

محمصة دبل مقدمة من فيليبس بقوة 950 وات شريحتين متوفرة بألوان ذهبي ووردي وأبيض. خصومات اكسترا على الأجهزة المنزلية متوفر قلاية صحية مقدمة من فيليبس بيعة 1.4 كيلو جرام وبقوة 2200 وات متوفرة باللون الأسود مع وجود هدية معه عبارة عن خلاط مقدم من فيليبس بسعة 2 لتر وبقوة 600 وات متوفر باللون الأبيض.

متاح قلاية صحية مقدمة من فيليبس بقوة 2050 أو 2225 وات وبسعة 7.3 لتر أو 1.4 كيلو جرام متوفرة بلون أسود في نحاسي مع هدية عبارة عن خلاط مقدم من فيليبس بقوة 600 وات متوفر باللون الأبيض.

معروض ماكينة تحضير قهوة مقدمة من فيليبس بسعة 1.2 لتر وبقوة 1000 وات متوفرة باللون الأسود مع.

هدية محمصة خبز مقدمة من فيليبس بقوة 950 وات شريحتين متوفرة باللون الذهبي والوردي والأبيض.

خصم كبير على غسالة بتعبئة علوية مقدمة من مابي بسعة 11 كيلو 3 مفاتيح و 6 مستويات للحرارة متوفرة بلون أبيض.

يوجد ثلاجة مقدمة من أدميرال بحجم 8.9 قدم بخار إنوكس.

متوفر فريزر أفقي مقدم من كلاس برو بسعة 198 لتر متوفر باللون الأبيض.

متاح مكواة ضغط مقدمة من برنسيس بحجم 40 بوصة.

خصم على مكنسة كهربائية مقدمة من هيتاشي بسعة 21 لتر.

تخفيض كبير على صانعة إيسبريسو مقدمة من كلاس برو 20 بار بسعة 2.7 لتر. عمر شويل - جدة خصومات جبارة في اكسترا السعودية على جميع الأجهزة - ثقفني عروض بنده اليوم ولمدة ١٠ ايام خصومات تصل ل ٦٠% تسوق بسرعة الان

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