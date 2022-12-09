نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده السعودية على السلع الغذائية من 7 إلى 13 ديسمبر 2022 في المقال التالي

تقدم بنده السعودية عروض على كل أنواع السلع بمناسبة الذكرى السنوية ومنها السلع الغذائية التي تعتبر من احتياجات المستهلك اليومية التي لا غنى عنها في أي بيت، ويمكنكم متابعة العروض من خلال مجلة بنده التي تصدر كل أربعاء، ويسري هذا العرض من الأربعاء 13 جمادى الأولى إلى الثلاثاء 19 جمادى الأولى 1444 هجرية أو حتى نفاذ الكمية، وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني، عروض بنده السعودية على السلع الغذائية من 7 إلى 13 ديسمبر 2022. أقوى العروض على المأكولات البحرية روبيان بحر مطبوخ بسعر 24.95 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 38.95 ريال سعودي.

ستيك سلمون نرويجي بسعر 69.95 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 89.95 ريال سعودي.

روبيان منظف بسعر 69.95 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 79.95 ريال سعودي.

سمك شعور كبير بسعر19.95 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 29.95 ريال سعودي.

سمك قاروص بسعر 21.95 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 29.95 ريال سعودي.

بلطي بحري بسعر 16.95 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 21.95 ريال سعودي. عروض بنده السعودية على اللحوم ستروجانوف بقري برازيلي بسعر 39.95 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 46.95 ريال سعودي.

برجر أو كفتة بقري برازيلي بسعر 28.95 ريال سعودي بدلاً من 39.95 ريال سعودي.

روستو بقري برازيلي بسعر 38.95 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 46.95 ريال سعودي.

نقانق بقري برازيلي بسعر 28.95 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 39.95 ريال سعودي.

مكعبات لحم بقري استرالي بسعر 44.95 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 49.95 ريال سعودي.

مفروم بقري استرالي بسعر 44.95 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 48.95 ريال سعودي.

فخد خروف استرالي بالعظم بسعر 48.95 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 59.95 ريال سعودي.

موزة غنم بالعظم استرالي بسعر 48.95 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 62.95 ريال سعودي.

فخذ خروف نعيمي بسعر 77.95 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 97.95 ريال سعودي.

كتف خروف نعيمي بسعر 76.95 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 94.94 ريال سعودي. عروض بنده السعودية على الأجبان جبنة رومي تشيزا لاند بسعر 48.95 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 56.95 ريال سعودي.

جبن أبيض ملح خفيف الطيب بسعر 37.95 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 42.95 ريال سعودي.

جبنة قشقوان سولي بسعر 44.95 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 54.95 ريال سعودي.

جبنة فيتا دانماركي بسعر 14.95 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 22.95 ريال سعودي.

جبنة عكاوي أسترا بسعر 39.95 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 48.95 ريال سعودي. عمر شويل - جدة عروض بنده السعودية على السلع الغذائية من 7 إلى 13 ديسمبر 2022 - ثقفني حاسبة الحمل والولادة بالتاريخ الميلادي والهجري

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض بنده السعودية على السلع الغذائية من 7 إلى 13 ديسمبر 2022 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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