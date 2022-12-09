نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده هذا الأسبوع على المنتجات الغذائية في المقال التالي

44 يوم من المفاجآت تدخل السرور على قلب العملاء بمناسبة الذكرى السنوية. بالإضافة إلى مجلة عروض بنده الأسبوعية التي تحتوي على مئات الخصومات على العديد من السلع بأسعار تنافسية. من بين أهم المنتجات التي عليها خصم السلع الغذائية المختلفة من بينها منتجات شركة السنبلة التي توفر الكثير من الخضر والدواجن المجمدة ومنتجاتها. ويوجد بالمجلة أيضاً تخفيضات على حبوب الإفطار والأرز والزيت والسكر، كما تجد أيضاً خصم على أكل الحيوانات الأليفة من القطط والكلاب، ويعرض هايبر بنده منتجات بنده المتنوعة التي تتميز بالجودة والأسعار المخفضة. عروض بنده الأسبوعية احصل مقابل 38.95 ريال بدلاً من 47.95 ريال على عبوة من جمبري السنبلة بالبقسماط/ حار وزن الحبة 400 جرام.

يمكنك شراء عبوة من خضراوات السنبلة المجمدة بسعر 15.95 ريال بدلاً من 17.95 ريال، وزن الحبة 800 جرام.

24 برجر لحم بقر بالبصل الكبير وزن 1200 جرام، سعر الحبة 33.5 ريال بدلاً من 39.95 ريال. اشتري حبة من برجر دجاج مغلف بالخبز طيبات الإمارات يحتوي الكيس على 12 قطعة وزن 900 جرام، سعر الحبة 24.95 ريال بدلاً من 29.95 ريال.

عبوة من كوكو بفس نستله وزن العلبة 375 جرام مقابل 22.95 ريال بدلاً من 25.95 ريال سعودي.

اشتري عبوتان واحصل على الثالثة مجاناً من عبوات حليب مبخر بوني وزن الحبة 410 جرام، مقابل 14.95 ريال بدلاً من 22.5 ريال. هايبر بنده عروض احصل على كيس من أرز كالروز صنوايت وزن خمسة كيلو جرامات، مقابل 32.95 ريال بدلاً من 39.95 ريال.

حضري العديد من الوصفات باستخدام توابل اسناد المميزة وزن العبوة 200 جرام، سعر الحبة 9.95 ريال بدلاً من 17.5 ريال، مع العلم أن هذا العرض خاص للأعضاء فقط. زيت دوار الشمس نور عبوة 9 لتر مقابل 109.95 ريال بدلاً من 149.95 ريال ووفر مبلغ 40 ريال.

اشتري عبوة من خليط زيوت نباتية حياة 2.7 لتر مقابل 26.95 ريال بدلاً من 34.95 ريال.

عرض على أرز باب الهند بسمتي بنجابي وزن الكيس 5 كيلو جرام بسعر 44.95 ريال، بدلاً من 53.75 ريال. هايبر بنده احصل على ثلاث حبات من عبوات فول مدمس لونا بالخلطة وزن الحبة 450 جرام. سعر العرض 11.95 ريال بدلاً من 19.5 ريال.

اشتري حبتان من الذرة الحلوة بدون ملح أو سكرمضاف العملاق الأخضر وزن العلبة 340 جرام. مقابل 10.95 ريال بدلاً من .15.90 ريال سعودي.

عرض على مرطبان ورق عنب بناتي حلواني أخوان وزن نصف كيلو جرام، بسعر 15.95 ريال بدلاً من 21.95 ريال. كيس طعام القطط سمك الماكريل كيتيكات وزن 7 كيلو جرام مقابل 114.95 ريال بدلاً من 144.95 ريال سعودي. عمر شويل - جدة عروض بنده هذا الأسبوع على المنتجات الغذائية - ثقفني طبيبة تقوم بالتحذير من أكل نقوم بنصنعه بأيدينا وهو سم ولا نعلم

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