شوف عروض هايبر لولو بالمملكة السعودية تخفيضات أخر العام 2022

يعتبر هايبر لولو من إحدى أهم المتاجر الإلكترونية المتواجدة في المملكة العربية السعودية وحرص على أن يوفر الكثير من العروض والخصومات على مختلف المنتجات فيصل نسبة الخصم لأكثر من 50% على مختلف المنتجات المتنوعة سواء المنتجات الغذائية أو الأجهزة الكهربائية أو الهواتف المحمول أو مستلزمات المطبخ ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم أفضل عروض هايبر لولو بالمملكة العربية السعودية.

عروض هايبر لولو بالمملكة العربية السعودية

يشتمل العرض على مختلف المنتجات الغذائية التي من بينها كلًا من التالي:

يحتوي العرض على تفاح بنيت أحمر يصل سعر العبوة الواحدة إلى 13.50 ريال سعودي. كما يحتوي العرض على تفاح روكيت 1 عبوة ويصل سعر العبوة إلى 16.95 ريال سعودي. يشتمل العرض على تفاح رويال جالا بونيت الولايات المتحدة 1 كيلو جرام متوفرة بسعر 12.95 ريال سعودي. كما يحتوي العرض على تفاح طازج مشكل فيصل سعر الكيلو جرام الواحد إلى 10.95 ريال سعودي. يشتمل العرض على باكيت فراولة 450 جرام متوفر بسعر 44.95 ريال سعودي. كما يحتوي العرض على توت أزرق جنوب أفريقي 125 جرام متوفر بسعر 7.50 ريال سعودي. يشتمل العرض على توت ذهبي 200 جرام متوفر بسعر 33.95 ريال سعودي. كما يحتوي العرض على توت بري أسود 170 جرام متوفر بسعر 24.95 ريال سعودي. يشتمل العرض على فراولة 250 جرام متوفرة بسعر 25.95 ريال سعودي. كما يحتوي العرض على فراولة مصري 250 جرام متوفرة بسعر 3.75 ريال سعودي.

عروض هايبر لولو بالسعودية

تعددت العروض المقدمة من هايبر لولو على مختلف الهواتف المحمول التي من بينها كلًا من التالي:

يشتمل العرض على هاتف هواوي نوفا 9، 128 جيجا بايت 4 جي متوفر باللون الأسود وسعره هو 999.00 ريال سعودي. كما يشتمل العرض على هاتف هواوي نوفا 9 128 جيجا بايت 4 جي متوفر باللون الأزرق مع سعر 999.00 ريال سعودي. يشتمل العرض على عنب أحمر عبوة 500 جرام متوفرة بسعر 7.50 ريا لعسودي. كما يحتوي العرض على التوت الذهبي” حرنكش” عبوة واحدة متوفرة بسعر 16.50 ريال سعودي. يشتمل العرض على عبوة واحدة من الخوخ ويصل سعرها 12.95 ريال سعودي. كما يشتمل العرض على لونجان فروت 1 عبوة متوفرة بسعر 21.50 ريال سعودي.

يشتمل العرض على فطر عماني فيصل سعر العبوة الواحدة إلى 5.95 ريال سعودي. كما يشتمل العرض على فطر شيميجي تايلاند 1 باكيت متوفرة بسعر 14.95 ريال سعودي. يحتوي العرض على هاتف محمول بري أوردر هواوي بي50 بوكيت بريميوم- رام 12 جيجابايت مع سعة تخزين 512 جيجابايت متوف باللون الذهبي وسعرها هو 3.659 ريال سعودي. يشتمل العرض على لينوفر كيه بلس أسود، أزرق جليدي، 4 جيجا رام 128 جيجا بايت متوفر بسعر 499.00 ريال سعودي. كما يحتوي العرض على هاتف ليونوفر كيه 15 بس أسو كوزميك، 4 جيجا رام مع مساحة تخزين 128 جيجا بايت متوفر بسعر 499.000 ريال سعودي.

أقوى عروض هايبر لولو السعودية