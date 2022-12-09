شوف عروض العثيم في السعودية .. خصومات وتخفيضات غير مسبوقة

عروض العثيم في السعودية من أكثر التخفيضات والخصومات التي ينتظرها المواطنين في المملكة العربية السعودية بفارغ الصبر، حيث أن ماركة العثيم تقدم تخفيضات غير مسبوقة على أسعار الأجهزة المنزلية والهواتف والسلع الغذائية وغيرها، مع العلم أن هذه الخصومات تحدث في فترة محددة في العام، هذا إلى جانب العروض الأسبوعية والشهرية، وفي المقال نقدم لمتابعي موقع ثقفني أبرز هذه العروض.

عروض العثيم في السعودية للأجهزة الكهربائية 2022

يقدم متجر العثيم العديد من العروض والخصومات على أسعار الأجهزة الكهربائية 2022 م، والتي من أهمها ما يلي:-

دفاية ماركة أوكارينا سلك بسعر 199 ريال.

عرض على دفاية كيك أون 2 شمعة بسعر 69 ريال.

إناء الضغط للطهي بالبخار سعة 8 لتر من شركة السيف للأجهزة المنزلية بسعر 319 ريال.

خلاط كهربائي مولينكس سعة لتر ونصف بسعر 169 ريال سعودي.

غلاية كهربائية ماركة ماء نيكاي بسعر 33 ريال.

من عروض العثيم في السعودية أيضًا خصم على غلاية كهربائية زجاجية سعة لتر و700 بسعر 65 ريال.

شاشة أوروال أي دي 50 بوصة بسعر 1349 ريال.

شاشة جيباس 40 بوصة بسعر 969 ريال سعودي.

عروض العثيم في السعودية الأسبوعية

خصم هائل على تليفزيون توشيبا LCD.

رسيفر اريست HD.

خصم على هاتف سامسونج جالكسي S6.

عروض العثيم على المواد الغذائية

تقدم متاجر العثيم عروض لا مثيل لها على معظم المواد الغذائية، والتي من أهمها ما يلي:-

خصومات على دو دجاج مجمد فرنسي.

عروض على الأرز البسمتي.

خصم على دقيق كويتي فرز أول.

عرض على أرز سنووايت.

كما تقم عروض على مربى فراولة حلواني.

خصم على كب كيك يمامة غندور فانيلا.

عرض على تونة حدائق كاليفورنيا خفيف.

عرض على عصير صن توب برتقال.

خصم على جبنة اسطنبولي وماك تشيز فيتا.

عروض على الحلويات، مثل ماكرون كب كيك بالكريمة، تورتة ميل في مربى.

كما يوجد عروض على الدونات حجم صغير وكبير.

موعد عروض العثيم الأسبوعية

يمكن للعملاء في المملكة العربية السعودية الاستفادة من عروض وخصومات العثيم أسبوعيًا، حيث تنتهي مدة العروض يوم الأربعاء من كل أسبوع.

حيث يقوم العميل بالتسجيل في الموقع ويحصل على بطاقة الخصم في اليوم التالي، حيث يظهر أمامه كافة الأصناف التي يسري عليها خصومات.