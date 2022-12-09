نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإشتراك في مسابقة الحلم Dream 2022 وأرقام الهواتف لجميع الدول لربح الجائزة الكبرى 100 الف دولار في المقال التالي
ارقام الاشتراك في مسابقة الحلم لربح الجائزة الكبرى ١٠٠ ألف دولار ، لاحظنا في الفترة السابقة ارتفاع عمليات البحث كلها على جميع وسائل التواصل الاجتماعي لمعرفة طرق الاشتراك في مسابقة الحلم، لأن الجائزة هذه المرة لا يمكن تضيعها لأنه بمجرد الفوز بالمسابقة سوف تحصل على مبلغ 100 ألف دولار، حيث يقدم هذه المسابقة الإعلامي الكبير مصطفى الأغا على قناة أم بي سي وهو من أكبر القنوات الفضائية ولكنها حاصلة على حقوق إذاعة المسابقة، مع العلم أن الكثير من الأشخاص يريدون الدخول في المسابقة لأنها أثبتت مصداقيتها بالفعل مع جميع المشاركين في المواسم السابقة، لمعرفة أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم يجب عليكم متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة ابقوا معنا وتابعونا.
أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم
البرنامج الأنجح في الوطن العربي هو برنامج مسابقة الحلم نتج عن ذلك الكثير من المواطنين من مختلف دول العالم للاشتراك في مسابقة الحلم للفوز بالجائزة الكبرى 100 ألف دولار، وشروط هذه المسابقة بسيطة جدا ولا تحدد فئة معينة للأشتراك فيها وجميع الأشخاص يمكنهم أن إرسال رسالة نصية من هاتفك الخاص على الكود الخاص ببلد ولكن يجب أن تحتوي الرسالة على كلمة حلم باللغة العربية أو كلمة Dream باللغة الإنجليزية، وبمجرد إجابة المتقدم عن الأسئلة التي سوف ترسل لك من خلال الهاتف قد يكون تم اشتراكه في المسابقة بالفعل، ونحن الآن
أرقام الاشتراك من معظم الدول العربية:
- يتم إرسال رسالة نصية من مصر على كود 45450 يجب أن تحتوي الرسائل على كلمة حلم.
- الاشتراك في مسابقة الحلم من دولة العراق على رقم 2770.
- الاشتراك في مسابقة الحلم من دولة السعودية يرجى الاتصال على رقم 65044.
- الاشتراك في مسابقة الحلم من دولة الإمارات على رقم 6070.
- الاشتراك في مسابقة الحلم من دولة الأردن على رقم 98858.
- الاشتراك في مسابقة الحلم من دولة سوريا على رقم 1555.
- الاشتراك في مسابقة الحلم من دولة تونس 58519.
- بمجرد الفوز بهذه الجائزة يمكنك تحقيق جميع أحلامك وطموحاتك إلى المستقبل، ولمعرفة كل التفاصيل الخاصة بالمسابقة يجب متابعة البرنامج على قناة MBC الفضائية
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الإشتراك في مسابقة الحلم Dream 2022 وأرقام الهواتف لجميع الدول لربح الجائزة الكبرى 100 الف دولار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.