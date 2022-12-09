الإشتراك في مسابقة الحلم Dream 2022 وأرقام الهواتف لجميع الدول لربح الجائزة الكبرى 100 الف دولار

ارقام الاشتراك في مسابقة الحلم لربح الجائزة الكبرى ١٠٠ ألف دولار ، لاحظنا في الفترة السابقة ارتفاع عمليات البحث كلها على جميع وسائل التواصل الاجتماعي لمعرفة طرق الاشتراك في مسابقة الحلم، لأن الجائزة هذه المرة لا يمكن تضيعها لأنه بمجرد الفوز بالمسابقة سوف تحصل على مبلغ 100 ألف دولار، حيث يقدم هذه المسابقة الإعلامي الكبير مصطفى الأغا على قناة أم بي سي وهو من أكبر القنوات الفضائية ولكنها حاصلة على حقوق إذاعة المسابقة، مع العلم أن الكثير من الأشخاص يريدون الدخول في المسابقة لأنها أثبتت مصداقيتها بالفعل مع جميع المشاركين في المواسم السابقة، لمعرفة أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم يجب عليكم متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة ابقوا معنا وتابعونا.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم

البرنامج الأنجح في الوطن العربي هو برنامج مسابقة الحلم نتج عن ذلك الكثير من المواطنين من مختلف دول العالم للاشتراك في مسابقة الحلم للفوز بالجائزة الكبرى 100 ألف دولار، وشروط هذه المسابقة بسيطة جدا ولا تحدد فئة معينة للأشتراك فيها وجميع الأشخاص يمكنهم أن إرسال رسالة نصية من هاتفك الخاص على الكود الخاص ببلد ولكن يجب أن تحتوي الرسالة على كلمة حلم باللغة العربية أو كلمة Dream باللغة الإنجليزية، وبمجرد إجابة المتقدم عن الأسئلة التي سوف ترسل لك من خلال الهاتف قد يكون تم اشتراكه في المسابقة بالفعل، ونحن الآن

أرقام الاشتراك من معظم الدول العربية: