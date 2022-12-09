خطوات التقديم على مساعدة مالية من الإمارات من الشيوخ والهلال الأحمر الإماراتي

مساعدة مالية من الإمارات حيث يوجد العديد من الجمعيات الخيرية الرسمية في الإمارات التي تقدم مساعدة مالية حقيقية للإماراتيين والمقيمين الذين هم في أمس الحاجة إليها، وهناك عدة طرق يمكنك من خلالها طلب مساعدة مالية بشكل رسمي على المواقع الموجودة، والتي سنتعلم من خلالها كيفية القيام بذلك معك في هذا المقال.

استمارة طلب الحصول على مساعدة مالية من الشيوخ

نتبع الطريقة الأولى معك وهي زيارة الموقع الإلكتروني للمساعدة المالية حيث يمكنك التقدم بطلب للحصول على مساعدة مالية، ويتم ذلك في الخطوات التالية:

في البداية انتقل إلى موقع المساعدة المالية.

ثم انقر فوق خدمات المواطن.

بعد ذلك الضغط على شؤون المواطن.

أدخل رقم الهوية ورقم الملف ورمز التحقق، واكتب طلبك، ثم اضغط على إرسال.

مع العلم أن الصندوق يقدم الدعم الاجتماعي من أرض وإسكان ومساعدة طبية ودعم وظيفي للعاطلين ودعم دراسي وإيجار للمتعسر.

التقديم في المساعدة المالية من محمد بن راشد

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يشتهر بمواقفه الإنسانية العديدة تجاه المواطنين والمقيمين، ويذكر أنه دفع مكافآت مالية للعديد من السكان الذين أنقذوا قطة في دبي، ويمكنك التقديم باتباع الخطوات التالية:

الذهاب لموقع محمد بن راشد آل مكتوم.

انقر فوق إرسال طلب مساعدة.

أدخل جميع معلومات طالب المساعدة.

ثم اكتب طلب المساعدة الخاص بك ويجب أن يكون صحيحًا وبدون أي معلومات خاطئة أو مبالغة.

تقديم طلب وتتبع حالته.

مساعدات مالية من الهلال الأحمر

مؤسسة الهلال الأحمر الإماراتي لها سمعة منتشرة في جميع أنحاء الإمارات والوطن العربي وتعتبر واحدة من المؤسسات الأكثر موثوقيه وسريعة الاستجابة، ويمكنك التقديم عن طريق تنفيذ الخطوات التالية: