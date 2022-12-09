عجينة التخلص من الصراصير والنمل الجبارة بدون لمس والنتيجة هتبهرك

الصراصير والنمل من الحشرات المزعجة للكثير من البيوت خصوصًا في فصل الصيف، وذلك بسبب الخطورة التي تسببها انتشار هذه الحشرات في المطبخ، في حالة انتشار هذه الحشرات حول الأطعمة يسبب العديد من الأمراض، لذلك نجد العديد من السيدات تتساءل عن كيفية التخلص منها وعن أفضل الطرق الفعالة التي تحد من انتشارها في المنزل، وفي هذا المقال سوف نتعرف على أفضل الطرق للتخلص من الصراصير والنمل.

التخلص من الصراصير والنمل

إليكم بعض الوصفات الطبيعية التي تساعدك في التخلص من الصراصير و النمل من المنزل نهائياً:

القضاء على مصادر تغذية الحشرات

بشكل عام يرجع سبب انتشار الصراصير في البيت إلى عدم الإهتمام بنظافته وخصوصاً المطبخ وذلك لأنها تتغذى على بقايا الطعام الذي ينسكب على الرخامات والأحواض، لذلك ينبغي التخلص باستمرار من بقايا ذلك الطعام وتنظيف الرخامات والأرضيات والأحواض بصفة مستمرة، مع ضرورة عدم ترك بقايا الطعام مكشوف على الأسطح أو البوتاجاز كما ينبغي تنظيف المطبخ جيداً لأن مثل هذه الحشرات تنجذب وتتكاثر في الأماكن الغير نظيفة.

استخدام ورق الغار

من أفضل الطرق الطبيعية التي تستخدم في مكافحة النمل والصراصير هي استعمال ورق اللوري أو ورق الغار في التخلص من تلك الحشرات، وذلك لأنها تنفر من رائحة ورق اللوري والبعض يطلق عليها دواء الصراصير، لذلك قومي بنثر أوراق الغار على الأسطح ورخامات المطبخ وفي جميع أركان البيت بتلك الطريقة سوف تتخلصين منهم نهائياً.

استخدام الماء والصابون

الماء والصابون من أقوى المواد التي تسبب موت الحشرات خصوصاً الصراصير، فقط اخلطي الماء مع كمية من الصابون السائل سواء كان صابون الاستحمام أو صابون سائل غسيل الأطباق، ثم رشي مباشرةً في الأماكن تواجد هذه الحشرات وبهذه الطريقة سوف تتخلصين منهم من البيت.

هذا وقد تعرفنا على أفضل وأبسط الطرق الطبيعية ذات النتيجة الفعالة للقضاء على النمل والصراصير والتخلص منهم نهائياً