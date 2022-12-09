نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضبط تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أحدث تردد على النايل سات بدون تقطيع وجوده عالية 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة ضبط تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك بعد تغيير تردد القناة بدأ البحث يتزايد بشكل كبير جدًا بخصوص طريقة الحصول وضبط تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد 2022م، إذ أن قناة ناشيونال جيوغافيك هي أحد أشهر القنوات التي تقدم البرامج الخاصة بالحيوانات والحياة البرية وتوضح أسرار الحيوانات وكيفية عيشهم فيما بينهم وأبرز المعلومات التي تخصهم بحيث نفهم الحيوان أكثر، وسنتعرف على تردد القناة وكيفية ضبط ترددها من الريموت الكنترول.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك لعام 2022م

يختلف التردد وفقًا للقمر الصناعي الخاص بالقناة والتردد كالآتي:-

تردد ناشيونال جيوغرافيك على النايل سات

تردد القناة هو 11411 HD و11526 SD بمعدل استقطاب H ومعدل ترميز القناة هو 3000 بجودة HD بينما بالنسبة إلى جودة SD فالترميز 27500.

تردد ناشونال جيوغرافيك على العرب سات

بينما بالنسبة إلى العرب سات فإن التردد هو 11804 بمعدل استقطاب أفقي أما معدل ترميز القناة فهو 27500.

البرامج التي تقدّمها قناة ناشيونال جيوغرافيك

وهناك بعض البرامج التي تقدمها قناة ناشيونال جيوغرافيك على التلفزيون وأبرز هذه البرامج:-

فلك الصور.

طيران العمالقة.

مسجون في الغربة.

هياكل نازية.

الجريمة والعقاب.

أعمال القرود.

الإرهاب الاستوائي.

كيفية ضبط تردد قناة الناشيونال جيوغرافيك

ويمكنك ضبط تردد القناة عبر الريموت الكنترول من خلال اتباع الخطوات التالية:-

من خلال الدخول على الإعدادات Settings قم بالنقر على أيقونة “قائمة التركيب”.

اضغط على زر إضافة تردد جديد، وقم بكتابة التردد بحسب نوع القمر الصناعي.

بعد ذلك انقر على زر “بحث” أو “Search” وبعدها سيتم تحميل القنوات.

ثم قم بالضغط على زر “حفظ” وقم بنقل القناة واحفظ رقمها وشغّلها في الوقت الذي تريد.

نبذة عن قناة ناشيونال جيوغرافيك National Geographic

قامت الجمعية الجغرافية الوطنية وفوكس كابيل نتورك بتأسيس قناة ناشيونال جيوغرافيك في عام 1997م في الولايات المتحدة الأميركية، حيث أن نسبة الجمعية الوطنية في القناة تبلغ 25% بينما نسبة امتلاك الفوكس كابيل نتورك فيها تبلغ 75%، ويبلغ عدد متابعي القناة حول العالم حوالي 231 مليون أسرة في العالم ويتم إذاعة القناة بأكثر من لغة حيث أن عدد اللغات التي يتم إذاعة القناة بها تبلغ 27 لغة، وتقدم القناة الكثير من المعلومات المفيدة بخصوص حياة الحيوانات وطريقة حياتهم مواسم تزاوجهم.