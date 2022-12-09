انت الان تتابع خبر strep a بكتيريا.. معلومات عن المرض الخطير بتر أطراف رجل وجعله بشفاه غريبة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تعتبر strep a بكتيريا من أبرز الأشياء التي تصدرت أثناء الفترة الجارية، وهذا بعدما توفي 9 أطفال ببريطانيا بسبب الإصابة بهذه البكتيريا، وهذا بسبب إصابتهم بهذه البكتيريا وهو الذي انتشر في بريطانيا من جديد بعد حوالي 3 سنوات.

معلومات عن strep a بكتيريا

ونتج عن strep a بكتيريا وفاة 8 أطفال في كلاً من إنجلترا وويلز، وأيضاً طفل واحد في إيرلندا الشمالية، وأما عن اسكتلندا سجلت إصابة 437 طفل بالبكتيريا العقدية خلال الأسبوعين الماضيين.

وتعتبر البكتيريا العقدية A هي عبارة عن عدوى منتشرة بين الأطفال وأغلب الحالات تكون خفيفة أو بدون أعراض، وفي بعض الحالات النادرة ينتج عنها حدوث العديد من الحالات الخاصة بالحمي القرمزية، والتهاب الحلق العقدي وتدخل هذه البكتيريا في مجري الدم والرئتين ويسبب للأطفال العطس والسعال وينتقل من خلال الدم أو الاختلاط الداخلي والحفلات وغيرها.