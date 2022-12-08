الإعلان عن وظائف خالية للمحاسبين والمهندسين بمرتبات عال العال – هذه هي الشروط وطريقة التقديم

رياض - احمد صلاح - يسعى الكثير من الشباب في الحصول علي وظائف خالية، ولذلك ترتفع عمليات البحث كل يوم وبصفة مستمرة حولها باستخدام المحرك جوجل.في هذا السياق بقدم موقع “دوت الخليج” مجموعة من الوظائف الخالية في مختلف التخصصات التي يوفرها موقع فرصنا التابع لوزارة التضامن الاجتماعي والتي سوف نستعرضها فيما يلي:
مهندس كهرباء (مكتب فني)
مقر العمل المعادى – القاهرة
العمالة المطلوبة 1
مستوي الخبرة خبرة متوسطة
سنين الخبرة سنتان-7 سنوات خبرة
الجنس المطلوب لا يشترط
اللغة الانجليزية جيد جدا
السن المطلوب 24 – 35 سنة
الحاسب الآلي جيد جدا
المؤهل المطلوب مؤهل عالي ( كلية الهندسة – هندسة القوى والآلات الكهربية )
مايكروسوفت أوفيس جيد جدا
مهندس كهرباء مكتب فني خبرة من سنتين إلى 5 سنوات.
يجيد برامج Autocad و Revit.
يجيد برامج الكمبيوتر والانجليزية.
محاسب
اسم الشركة شركة الملاح للهندسة والمقاولات
مقر العمل المعادى – القاهرة
العمالة المطلوبة 1
مستوي الخبرة خبرة متوسطة
سنين الخبرة 5-10 سنوات خبرة
الجنس المطلوب لا يشترط
اللغة الانجليزية جيد جدا
السن المطلوب 27 – 40 سنة
الحاسب الآلي جيد جدا
المؤهل المطلوب مؤهل عالي ( كلية التجارة – المحاسبة والمراجعة )
مايكروسوفت أوفيس جيد جدا
مطلوب محاسب خبرة فى اعمال شركات المقاولات .
يجيد برامج الكمبيوتر واعداد التقارير المحاسبية والانجليزية .
خبرة من ٥ الى ١٠ سنوات