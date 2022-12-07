شوف عروض بنده اليوم ولمدة ١٠ ايام خصومات تصل ل ٦٠% تسوق بسرعة الان

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اغتنم أقوى عروض بنده السعودية هذه الفترة حيث تشتمل تخفيضات هايبر بنده هذه الفترة على سوبر رول أمريكانا، علاوة على الخصومات الكبيرة على أسعار الحليب ورقائق عجينة الفينو، والزيتون الأخضر وكذلك الزيتون الأسود المقطع، ويحتوي أيضًا الهايبر على تخفيضات على أسعار الصابون من نوع فا ولوكس أيضًا.
عروض بنده اليوم
احصل على تنزيلات مذهلة من داخل هايبر بنده بالمملكة على كرواسون من نوع سفن دايز ذو مذاق مميز للغاية وكذلك الجبن الشيدر قابل للدهن من ماركة المراعي؛ حيث تعد ماركة المراعي من أفضل الماركات في الجبن والألبان والزبادي، وغيرها.تضم شركة بنده العديد من المخبوزات مثل الكرواسون المحشو بالشيكولاتة؛ حيث يفضله العديد من الكبار والصغار ويعد من الوجبات التي تحضرها الام لأبنائها عند الذهاب للمدارس، ويوجد مختلف أنواع المقرمشات منها السادة ومنها المحشية بطعم لذيذ ومميز للغاية.
عروض هايبر بنده مميزة بشكل كبير احصل على أسعار حصرية لأجود أنواع التونة من نوع ألوها زيت خفيف، ويوجد أيضًا في الهايبر زيتون أليسا بخصومات خاصة، ويتوفر داخل الهايبر شرائح الزيتون الأخضر والأسود أيضًا من نوع اليسا.
تخفيضات بنده على الهواتف الذكية
- الآن تستطيع ببساطة شراء أقوى التخفيضات من مجلة بنده على هاتف ماركة ريل مي أي تقوم بنده بسعر 799 ريال سعودي بدلاً من 849 ريال سعودي.
- أيضًا تقدم شركة بنده بالمملكة العربية السعودية هاتف ماركة اونر اكس 8 بسعر مذهل 849 ريال بدلاً من 949 ريال سعودي.
- احصل من أقوى خصومات هايبر بنده بالمملكة على هاتف ماركة هواوي نوفا واي 70 بسعر يصل إلى 699 ريال سعودي بعد الخصم.
- بالإضافة إلى ذلك احصل على هاتف ماركة لينوفو كاي 10 بلس هذا الهاتف مقدم داخل العرض بسعر يصل إلى 579 ريال سعودي بدلاً من سعر 649 ريال سعودي.
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