نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض نهاية العام 2022 للسيارات تقسيط وكاش في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة بدأت عروض نهاية العام 2022 للسيارات في السعودية فتكون اسعار سيارات 2022 في العروض مع أقوى خصم، وطريقة شراء سهلة سواء كاش أو بالتقسيط على عدة شهور، مع مزيا أخرى مثل ضمان لبضعة سنوات، ومنها سيارات دفع رباعي، دفع أمامي، موديلات 2022 وأيضًا عروض سيارات 2023 بالتقسيط وبدون دفعة أولى، لذا لا تفوتكم أفضل أسعار السيارات الجديدة في المملكة.

عروض نهاية العام 2022 للسيارات بالتقسيط

تشمل عروض نهاية العام 2022 للسيارات موديلات 2023 جديدة الأن في السعودية مع إمكانية تقسيط ثمنها دون دفعة أولى، فالعرض يشمل سيارة فورد توروس 2023 الجديدة من فئة سيارات سيدان دفعة أمامي، تعمل بقوة 232 حصان، وتكون سعة المحرك بها 2 لتر، وتستهلك نوع الوقود البنزين، مع صيانة مجانية لمدة سنتين أو 24.000 كيلومتر، وإليكم الأسعار.

يمكن شراء سيارة فورد توروس 2023 من خلال قسط شهري 1809 ريال سعودي لمدة 60 شهر من فورد الناغي.

عروض السيارات بالتقسيط في السعودية

تمتع بشراء سيارة عائلية طراز دونغ فينغ AX7 2022 دفع أمامي بالتقسيط على 60 شهر، ليكون مبلغ القسط الشهري هو 999 ريال، محرك بنزين، ويعمل بقوة 169 حصان، مع توافر 4 وسائد هوائية، مع ناقل حركة اوتوماتيك مزود بعدد 6 سرعات، ويوجد بها المزايا الإضافية للترفيه مثل ردايو، 8 مكبرات صوت، ووسائل الامان مثل كاميرا خلفية مدمجة في السيارة.

عروض السيارات في السعودية

احصل على تجربة قيادة قبل شراء السيارة من مجموعة صالح للسيارات، ومن العروض المتاحة سيارات دفع رباعي مثل سيارة بايك BJ40 PLUS، ومقدم خدمات مجانية مع السيارة مثل ضمان حتى 10 سنوات وكيلومتر مفتوح، وصيانة مجانية لمدة سنة أو حتى 20 ألف كيلومتر، ويوجد بها المواصفات التالية.

ناقل حركة من النوع الاوتوماتيكي مع 6 سرعات.

سعة المحرك بالسيارة هى 2.3 لتر.

شاشة للرؤية الخلفية وتستخدم كمرآة أيضًا.

إضاءة محيطية داخل السيارة.

يوجد خاصية تدفئة للمقاعد الأمامية.

تصميم فخم للسيارة من الخارج والداخل.

تتوافر بسعر 116.150 ريال سعودي وذلك عند شراؤها من مجموعة صالح للسيارات خلال فترة تخفيضات نهاية العام 2022 للسيارات.

عروض سيارات نهاية العام

اشتري سيارة جديدة طراز 2022 موديل إم جي 6 LUX دفع امامي بأفضل سعر في مجموعة صالح للسيارات، وتمتع بأفضل اسعار سيارات 2022، وأهم المواصفات المتاحة في السيارة هى ناقل الحركة الاوتوماتيكي، تعمل السيارة بقوة 169 حصان، محرك سعة 1.5 لتر، سعة الوقود 50 لتر وتستهلك وقود بنزين، مجهزة بالكامل من خصائص الأمان، النظام الصوتي، والمميز في العرض هو ضمان لمدة 11 سنة وكيلومتر مفتوح، وسعر السيارة هو 67.850 ريال بدلًا من 73.000 ريال.

قدمنا لكم كافة التفاصيل الخاصة باسعار السيارات المتوافرة مع عروض نهاية العام 2022 للسيارات، ولمعرفة كل ما هو جديد عن عروض السيارات الجديدة والمستعملة تابعونا.