شوف اشتري بالتقسيط جوال ايفون 14 برو الجديد 1 تيرا من أمازون السعودية بفائدة 0%

تقدم أمازون السعودية هاتف ايفون 14 برو الجديد، بعرض رائع وحصري فهي تقدم الهاتف بالتقسيط وبدون فوائد، فهي تتيح لكل عملائها الحصول على عدة أنواع من الهواتف المختلفة من بينها هذا الهاتف الرائع والمميز من شركة ابل الذي يتوفر لعدة إصدارات مختلفة للذاكرة الصلبة والعشوائية لكل منها سعره الخاص، ويتوفر هذا الهاتف من أمازون بذاكرة 1 تيرا بايت بسعر مميز، وتعرف هواتف شركة ابل بأنها الأفضل من حيث الطراز والتصميم فهي من الشركات العالمية في إصدار أفضل الهواتف الذكية، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام أفضل أنواع الهواتف الذكية وهو هاتف ايفون 14 برو الجديد من أمازون السعودية وكيفية تقسيطه من شركة أمازون .

عرض جوال ايفون 14 برو الجديد من أمازون

تقدم أمازون السعودية هاتف iphone 14 pro الجديد من شركة ابل بسعر مييز ورائع هو كالآتي:ـ

يتوفر هاتف ابل الرائع في تصميمه بسعر 7,199 ريال سعودي يتوفر الهاتف باللون الليلي العميق. كما يشمل سعر البيع ضريبة القيمة المضافة. يتوفر الهاتف بعدة إصدارات مختلفة من شركة ابل لكلاً منها سعره الخاص. وتوفر أمازون السعودية إمكانية إرجاع الهاتف بالمجاني بعد شراءه خلال الفترة المسموح بها وهي 15 يوماً، عند عدم الرغبة في شراء الهاتف بدون أي رسوم شحن. يحب أن يكون الهاتف بحالة جديدة وغير مستخدم أي بنفس الحالة التي تم استلام الهاتف عليها.

كيفية الحصول على هاتف I phone 14 pro الجديد من أمازون السعودية

توفر أمازون لعملائها هاتف ايفون 14 برو الجديد بالتقسيط و يتم ذلك كالآتي:ـ

سعر الهاتف 7,199 ريال سعودي، يمكنك الشراء عبر نظام الأقساط بفائدة صفر %، وذلك بدفع مبلغ 599.92 ريال سعودية لمدة 12 شهر. يتم ذلك مع البنوك المختارة حيث يتوفر كل بنك خطط تقسيم خاصة به ومختلفة. بعد إتمام عملية الشراء يتم اختيار الأقساط المناسبة للشخص وذلك بناءً على عرض البنك الذي يتم التعامل معه.

مميزات وأهم تفاصيل الهاتف