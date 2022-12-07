نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الأسبوعية الرياض 7 ديسمبر 2022 ما تغلى عليك في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم الاسبوعية الرياض 7 ديسمبر 2022 تحمل الكثير من المفاجآت لكل عملاء أسواق العثيم، يمكنك تسوق كل أغراضك من أسواق العثيم، فكل ما تجده في مكان واحد، وهناك ستجد أفضل الضفقات وأجود المنتجات مقابل أفضل الأسعار، تخفيضات دورية مقدمة من العثيم هايبر ماركت لكل العملاء، وتتجدد بصفة أسبوعية في الأربعاء من كل أسبوع، تظل العروض مستمرة حتى الثلاثاء التالي، مع بعض العروض الخفيفة التي تتخلل الأسبوع مثل عروض الطازج في يوم الاثنين من كل أسبوع، أحضرنا لكم أحدث عروض العثيم لهذا الأسبوع والتي بدأت اليوم 7 ديسمبر 2022 حتى يوم 13 ديسمبر 2022.

عروض العثيم الاسبوعية الرياض 7 ديسمبر 2022

الفواكه والخضروات هذا الأسبوع تجدونها بأسعار خارج المنافسة، علبة فراولة فريش مصري، تخفيضات على أسعار التفاح بجميع أنواعه، تفاح أخضر، تفاح رويال جالا، تفاح بينك ليدي، كرتون جوافة، فوائد الجوافة كبيرة جداً مع بداية فصل الشتاء، توت أزرق، خس لولو أمريكي، شبكة ثوم، والكثير من الخضروات والفواكه الاخرى تجدونها بأسعار مناسبة للجميع في أسواق العثيم.

لمحبي التسوق في العثيم نبشركم بأنه تم افتتاح فرع جديد لهايبر ماركت العثيم في منطقة عسير، يمكنكم التسوق الآن في كافة فروع العثيم الجديدة المنتشرة في أرض المملكة، فرصة كبيرة لربح جائزة من إجمالي جوائز تصل قيمتها إلى ثلاثة ملايين ريال سعودي بمناسبة الاحتفال بالعام الجديد.

تشمل العروض كذلك الكثير من المنتجات، لبنة بينار، زبدة المراعي، سمن فارم، منتجات أمريكانا للحوم والدجاج المجمد، بهارات مشكلة، منتجات مخابز زود من تورتات ومخبوزات وحلوى متنوعة حسب الرغبة، خبز بأنواع مختلفة، أجبان، عروض الزيت والأرز والمكرونة، منظفات تشمل تايد مسحوق للغسيل، جل الغسيل للعباية من برسيل، والكثير من العروض الأخرى.

عروض العثيم اليوم على اللحوم

لحم عجل بلدي بدون عظم 55.99 ريال للكيلو.

لحم عجل بلدي بالعظم 44.99 ريال للكيلو.

لحم تيس بلدي بالعظم 44.99 ريال للكيلو.

لحم مفروم بقري برازيلي 44.99 ريال للكيلو.

لحم عجل باكستاني بدون عظم 35.95 ريال للكيلو.

لحم عجل باكستاني بالعظم 28.99 ريال للكيلو.

أحدث عروض العثيم لهذا الأسبوع

جمعنا لكم صور لأهم عروض هذا الأسبوع من أسواق العثيم كما يلي: