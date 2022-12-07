شوف سعر هاتف ايفون 11 برو بالتقسيط من نون السعودية بدون فوائد وخصم 17%

تقدم نون السعودية عرض على جوال ايفون 11 برو بالتقسيط وخصم هائل يصل إلي 17% بالتقسيط وبدون فوائد ويشمل سعر الهاتف قيمة الضريبة المضافة، فهو من الهواتف الذكية التي تمتلك العديد من المواصفات الرائعة التي تجعله يحتل مكانه كبيرة بين هواتف أبل الأمريكية، فهو يمتلك شاشة جديد تأتي بشكل النوتش الكبير من نوع Super Retina XDR OLED بمساحة 5.8 إنش، وكاميرات رائعة تعطينا أفضل الصور والفيديوهات أثناء التصوير ، كم يأتي الجوال بمعالج أبل الأحداث وهو يتوفق مع أداء جميع الجولات الموجودة في الأسواق، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على سعر هاتف ايفون 11 برو بالتقسيط وبدون فوائد وخصم هائل 17%.

سعر هاتف ايفون 11 برو بالتقسيط من نون السعودية

سوف نتعرف على سعر الهاتف وقيمة القسط الشهري له من خلال السطور التالية وهو كما يلي:-

سعر الهاتف قبل الخصم 3399 ريال سعودي، والسعر بعد الخصم 2799 ريال سعودي ويشمل السعر قيمة الضريبة المضافة.

قيمة الخصم 600 ريال سعودي، مع ضمان للمنتج لمدة ستة أشهر.

قيمة القسط الشهري للجوال 467 ريال سعودي لمدة ستة أشهر أو ثلاث أشهر.

كما يحتوي الجوال على ذاكرة داخلية 512 جيجا بايت، 4 جيجا بايت.

مواصفات كاميرات هاتف iPhone 11 Pro

يمتلك الهاتف كاميرات رائعة وجميلة سوف نتعرف على مواصفاتها وهى كما يلي:-

الكاميرا الأمامية للهاتف تأتي بدقة 12 ميجا بكسل مع فتحة عدسة 2.2/F وهى تدعم التصوير الـ Slow Motion, وكاميرا ثانية TOF 3D الخاصة بالعزل وبصمة الوجه. أما الكاميرا الخلفية للهاتف تأتي بثلاث كاميرات الكاميرا الأولي تأتي بدقة 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة 1.8/F وتدعم المثبت البصري وهى كاميرا الهاتف الأساسية. الكاميرا الثانية تأتي بدقة 12 ميجا بكسل مع فتحة عدسة 2.0/F وهى خاصة بالتصوير Telephoto وتدعم أيضا المثبت البصري. أما الكاميرا الثالثة للهاتف تأتي بدقة 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة 2.4/F وهى خاصة بالتصوير الـ Ultra wide مع فلاش رباعي من نوع ليد. كما تدعم كاميرات الجوال الخلفية التصوير الـ Night mode والتصوير البانوراما بدقة تصل إلى 63 ميجا بكسل.

مميزات هاتف ايفون 11 برو

سوف نتعرف على مميزات الهاتف الرائعة وهى كما يلي:-

يوجد للهاتف شاحن مرفق بالعلبة ويدعم الشحن السريع.

شكل وتصميم الهاتف مختلف وعصري بالنسبة للجوالات الأخرى.

كما يأتي الجوال مقاوم للماء والغبار بشهادة الـ IP68.

يمتلك الهاتف بطارية رائعة تدوم لفترة طويلة بنحو ٤ ساعات عن iPhone XS السابق.

شاشة الجوال OLED بمعدل كثافة 458 بكسل لكل إنش مع سطوع عالي أكثر من الممتازة تحت الضوء المباشر.

كما يدعم الجوال الصوت بتنقية الـ Dolby Atmos والـ Dolby Digital plus.

مواصفات شاشة هاتف ايفون 11 برو