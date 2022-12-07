نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوي عروض جرير نهاية العام للجوالات والأجهزة المتنوعة من جرير السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أقوي عروض جرير نهاية العام التي تقدمها جرير داخل الفروع المنتشرة علي مستوي السعودية وتأتي عروض جرير نهاية العام . للجوالات سامسونج و أيفون وأجهزة أخري علي أقسام متنوعة وشاملة ماركات متعددة . كما أن عروض جرير للجوالات يتم التخفيض علي أسعارها بشكل قوي كما اعتادت جرير علي ذلك . ولكن بمناسبة نهاية العام تقدم جرير تخفيضات أقوي مما سبق علي مدار العام كذلك بجانب . تقديم أفضل الصفقات والعروض بشكل أسبوعي بقسم جوالات جرير رخيصة جداً بجانب . أجهزة اللاب توب والأجهزة اللوحية وغيرها من أقسام جرير المتنوعة . وفي سطور مقال “موقع ثقفني” القادمة سنتعرف علي التفاصيل الكاملة من تخفيضات آخر العام من مكتبة جرير السعودية .

أقوي عروض جرير نهاية العام علي أجهزة SAMSUNG

عروض جرير للجوالات سامسونج علي ماركات متنوعة منها تم تخفيض أسعارها بشكل قوي وهي كالآتي :-

ساعة سامسونج جالاكسي Watch pro 45 بسعر 1699 بدلاً من 1700 . كما عروض جرير تشمل هاتف هاتف سامسونج جالاكسي أس 22 ألترا بسعر 4899 ريال بدل 5699 سعة تخزين 512GB تشمل عروض جرير نهاية العام Samsung s22 ultra تخزين 256gb بعسر 4699 بدلاً من 5299 . كذلك بجانب عروض جرير للجوالات لماركة سامسونج a53 تخزين 256gb بسعر 1599 بدلاً من 1799 ريال سعودي . هاتف سامسونج جالاكسي a73 سعة 128gb بسعر 1799 بدلاً من سعر سابق 1899 ريال . كما تشمل عروض جرير هاتف سامسونج جالاكسي s21 fa سعة 256gb بسعر 2249 بدلاً من 2999 .

أقوي عروض جرير نهاية العام لهواتف أيفون

تخفيضات جوالات جرير رخيصة جداً عن أي مكان داخل السعودية علي هواتف أيفون بألوان متعددة . وسعة تخزين مختلفة وإصدارات عديدة من أيفون جاءت أسعارها كالآتي :-

عروض جرير للجوالات أيفون 14 بلس سعة 128gb بسعر 4199 ريال سعودي .

كما تقدم جرير تخفيض سعر أيفون 11 إلي 1949 تخزين 64gb بدلاً من 2099 .

كذلك بجانب تخفيض قوي علي أيفون 11 سعة 128gb بسعر 2149 بدلاً من 2299 .

تشمل عروض جرير نهاية العام هاتف أيفون 14 سعة 128gb بسعر 3799 .

هاتف أيفون 14 سعة 128gb بسعر 3799 . كما أن عروض جرير للجوالات بأنواع أخري نتعرف عليها بسطور مقال “موقع ثقفني” التالية .

عروض جرير للجوالات هواوي

ضمن أقوي عروض جرير نهاية العام علي هواتف هواوي بأسعار تنافسية داخل فروع جرير علي مستوي المملكة . العربية السعودية والتي جاءت أسعارها داخل الفروع كما يلي :-

هاتف هواوي 50 بوكت سعة 256gb بسعر 2999 بدل 5299 ريال سعودي . كما أن عروض جرير للجوالات هواوي علي فئة هواوي p50 سعة 256gb بسعر 1899 ريال بدل 2999 . كذلك بجانب تخفيض سعر هواوي ميت أكس أس 2 تخزين 512gb إلي 6999 بدلاً من 7999 ريال . كما تتميز عروض جرير نهاية العام علي هاتف هواوي نوفا 9 سعة 128gb بسعر 999 بدلاً من 1899 ريال . هاتف هواوي نوفا se9 بسعر 799 بدلاً من 1199 ريال سعودي سعة تخزين 128gb .

جوالات جرير رخيصة علي ماركة شاومي

بعد أن تعرفنا في السطور السابقة علي عروض جرير للجوالات سامسونج وجوالات أيفون و هواوي . نتعرف علي التخفيضات الأقوي علي هواتف شاومي ضمن العروض الأروع بأسعار رخيصة كالتالي :-

أقوي عروض جرير نهاية العام علي ماركة شاومي ريد مي نوت 11 بسعر 899 ريال سعة 128gb .

علي ماركة شاومي ريد مي نوت 11 بسعر 899 ريال سعة 128gb . كما تشمل عروض جرير هاتف شاومي ريد مي 10 بسعر 669 ريال بدلاً من 699 سعة 128gb .

كذلك بجانب أن عروض جرير نهاية العام لهاتف ريد مي 10a بسعر 469 بدلاً من 499 ريال سعة 64gb .

جوالات جرير رخيصة لماركة شاومي ريد مي 10c بسعر 579 بدل 599 ريال سعة 64gb .

تخفيضات وعروض جرير المميزة علي أقسام مختلفة

تعد أقوي عروض جرير نهاية العام غير مقتصرة فقط علي أقسام الهواتف الذكية التي تم عرضها بالسطور السابقة . من مقال “موقع ثقفني” ولكن كما أن التخفيضات تأتي علي الجوالات تشمل عروض جرير أيضاً . أقسام الكمبيوتر والتابلت كذللك بجانب الطابعات والماسحات و عروض جرير نهاية العام علي مستلزمات الكمبيوتر . كما تشمل عروض جرير الساعات الذكية وملحقات الهواتف الذكية ومكبرات الصوت والسماعات . وعروض جرير المميزة علي قسم أجهزة المنزل الذكية والعديد من الأقسام الأخري والتي يمكنكم التعرف علي المزيد منها بزيارة فروع مكتبة جرير المنتشرة علي مستوي السعودية بالكامل .

أقوي عروض جرير نهاية العام التي تشمل هواتف سامسونج وأيفون وغيرهما من الماركات العالمية المعروفة . كما بجانب عروض جرير للجوالات الرخيصة والمستعملة هناك أقسام مختلفة تشملها عروض جرير كما عرضنا في سطور مقال “موقع ثقفني” .