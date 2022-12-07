شوف عروض العثيم مول الجديدة العملاقة من 7 حتى 13 ديسمبر

أعلنت صفحة أسواق العثيم الرسمية عن عروض العثيم مول الجديدة لهذا الأسبوع والتي تبدأ من اليوم الأربعاء 7 ديسمبر وتستمر حتى يوم الثلاثاء 13 ديسمبر 2022، كما يستمر السحب على جوائز العثيم أيضاً خلال هذه الفترة والتي تقدر قيمتها بملايين الريالات، وتوجد في مجلة العثيم مئات الأصناف التي تتنوع ما بين السلع الاستهلاكية الغذائية ومنتجات النظافة المنزلية والشخصية، بالإضافة إلى الأجهزة الكهربية والإلكترونيات فضلاً عن مئات العروض الأخرى.

عروض العثيم مول

باقة جديدة من التخفيضات على شاشات التلفزيون واجهزة الجوال تطرحها مجموعة أسواق عبد الله العثيم هذا الأسبوع، بالإضافة إلى خصومات مميزة على أدوات المائدة وأواني الطهي والأجهزة الكهربية بأسعار تنافسية.

يقدم مول العثيم خصم بقيمة 470 ريال سعودي على شاشات سوبر جنرال ال اي دي سمارت مقاس 50 بوصة، التي تعرض الآن مقابل 1029 ريال فقط بدلاً من السعر الأول 1499 ريال.

متوفر في بعض الفروع فقط خصم خاص على شاشات شارب ال اي دي سمارت 50 بوصة، حيث يتم عرضها مقابل 1499 ريال فقط بدلاً من 1999 ريال، ليكون المبلغ المخصوم 500 ريال سعودي.

بخصم قدره أربعمائة وثلاثين ريالاً يمكنك الحصول على شاشة أوتيكس ال اي دي سمارت 50 بوصة، فهي تعرض الآن بسعر 869 ريال فقط بدلاً من 1299 ريال.

احصل على خصم بقيمة 350 ريال سعودي عند شراء شاشة توشيبا ال اي دي سمارت مقاس 43 بوصة، سعر الحبة 1249 ريال بدلا من 1599 ريال سعودي.

اشتري مقلاة تيفال الكهربية بسعر 299 ريال بدلا من 539 ريال سعودي.

عصارة كينوود فواكه سعر الحبة 199 ريال بدلاً من 315 ريال.

احصل على طقم قدور كاسا بونيتا مكون من عشر حبات، بسعر 159 ريال بدلاً من 245 ريال سعودي.

أسواق عبد الله العثيم

سعر الكيلو من جبن فريكو ايدام معتدل فقط 43.75 ريال.

اشتري كيلو من مربى مشمش شهد مقابل 12.95 ريال سعودي.

جبن كاردينال شيدر أحمر سعر الكيلو 39.95 ريال.

شابورة سمسم وحبة بركة أصابع سعر العلبة 14.95 ريال بدلاً من 12.5 ريال.

معمول أساور بالبر سعر العلبة 450 جرام 9.95 ريال بدلاً من 14.95 ريال.

الجوافة من الفواكه التي تحتوي على فيتامين سي المضاد للأكسدة ورافع المناعة، يمكنك تناولها للأكل أو تحضيرها كعصير طازج، احصل على الكرتون مقابل 9.95 ريال.

عروض العثيم الأسبوعية

عرض على داوني منعم الأقمشة برائحة نسيم الوادي عبوة 2 لتر بسعر 15.95 ريال بدلاً من 19.5 ريال.