الإعلان عن وظائف خالية للإناث بمرتب 4500 جنيه – هذه هي الشروط وطريقة التقديم

رياض - احمد صلاح - يسعى الكثير من الشباب في الحصول علي وظائف خالية، ولذلك ترتفع عمليات البحث كل يوم وبصفة مستمرة حولها باستخدام المحرك جوجل.في هذا السياق بقدم موقع “دوت الخليج” مجموعة من الوظائف الخالية في مختلف التخصصات التي يوفرها موقع فرصنا التابع لوزارة التضامن الاجتماعي والتي سوف نستعرضها فيما يلي:
موظفه اداريه ومساعده مدير P. A إناث فقط
اسم الشركة يس سبيس
مقر العمل القاهرة الجديدة – التجمع الاول – التجمع الخامس – القاهرة
العمالة المطلوبة 1
مستوي الخبرة خبرة متوسطة
سنين الخبرة 3-4 سنوات خبرة
الجنس المطلوب أنثى
اللغة الانجليزية جيد
السن المطلوب 24 – 35 سنة
الحاسب الآلي جيد جدا
المؤهل المطلوب مؤهل عالي
مايكروسوفت أوفيس جيد جدا
الراتب الأساسي 4000 – 4500 جنيه مصري
حسنه المظهر
حسن الخلق
الجديه في العمل
التنظيم
خبره في حفظ الملفات والاوراق
خبره في الأعمال التنفيذيه الموكله إليها
الالتزام بالمواعيد
يشترط التفرغ
يفضل من سكان التجمع وضواحيها