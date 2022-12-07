شوف عروض بنده السعودية خصم اليوم 40% لفترة محدودة أغتنم الفرصة وتسويق الآن

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عروض بنده السعودية، حصرية خلال شهر نوفمبر حيث تقدم شركة بنده تخفيضات رهيبة يستمتع بها كل عميل خلال التسوق عبر فروعها، كما أن أسواق بنده السعودية وهي من أكبر سلاسل الأسواق التجارية التي تعمل في تجارة التجزئة بالمملكة العربية السعودية؛ فشركة بنده التجارية كانت من الشركات التي كان لها السبق في هذا المجال، وقد كان من أولويات الشركة في ذلك الوقت هو تغطية كافة فروع الهايبر بالسلع والمنتجات بأسعار تتناسب مع جميع الفئات.
عروض بنده السعودية
لقد قامت شركة بنده منذ بدايتها بالاهتمام بإنشاء أسواق تجارية متميزة تعمل في تجارة التجزئة، وتحتوي هذه الأسواق على جميع أنواع المنتجات والسلع من المنتجات الاستهلاكية والغذائية والسلع المعمرة بكافة أنواعها، وقد حرصت شركة بنده على أن تجعل أسواقها ومتاجرها على غرار الأسواق التجارية والمتاجر العالمية، وذلك من حيث نوعية وجودة المنتجات المعروضة ومن حيث الأسواق الفاخرة التي تتوفر بها كل سبل الرفاهية وأيضًا من ناحية العروض الترويجية الغير مسبوقة التي تحرص أسواق بنده على تنظيمها باستمرار على جميع أنواع السلع.
تنزيلات بنده السعودية
- استمتع مع تخفيضات هايبر بنده بالمملكة على عرض مكون من 1+1 مقدار العبوة الواحدة يصل إلى 2500 جرام على بطاطس مقلية من نوع سيارا بسعر مناسب 21.95 ريال سعودي بدلاً من 44.50 ريال سعودي.
- تخفيضات على العرض الخاص على 1+1 على عبوة مقدار 400 جرام من دجاج قطع مع الجبن على 18.95 ريال سعودي بدلاً من 37.90 ريال سعودي.
- استمتع مع أقوى الخصومات التي يقدمها هايبر بنده على عرض مكون من 3+1 من حليب محلي لونا وزن العبوة 395 جرام بسعر 11.80 ريال سعودي.
- أيضًا احصل على عرض مكون من 4+2 على حليب المراعي بوزن 170 جرام بسعر مميز ادفع 11.80 ريال سعودي بدلاً من 17.70 ريال سعودي.
- تشتمل تخفيضات هايبر بنده السعودية على عرض مكون من 1+1 على عصير أوشن سبراي بحجم لتر واحد للعبوة الواحدة بسعر 17.95 ريال سعودي بدلاً من 35.90 ريال سعودي.
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