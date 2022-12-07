شوف عروض اكسترا السعودية لهذا الأسبوع خصم 50% حتى نفاذ الكمية تسوق الآن

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عروض اكسترا السعودية، على الأجهزة المنزلية التي لا يخلو منزل من دونها، والتي يفضل الكثيرين تجديدها بشكل مستمر، كما توفر معارض اكسترا فرص توفير مميزة للأفراد المقبلين على الزواج أثناء شراء الأجهزة المنزلية والترفيهية من منافذ اكسترا السعودية، وإليكم أهم تلك العروض فيما يلي.
عروض اكسترا السعودية
من اقوى العروض التي تطرحها اكسترا السعودية، عروض الأجهزة المنزلية المميزة، والتي من أشهرها ما يلي:
- غسالة صحون بلت إن من سامسونج لون فضي ستانلس ستيل مزودة بواي فاي، بها عدد 14 مكان تخزين بسعر 5149 ريال سعودي.
- موقد كهربائي سيراميك بلت إن عدد 4 عيون 60 سم بسعر 1329 ريال سعودي.
شفاط بلت إن من اريستون مزود بفلتر ألومنيوم اينوكس 90 سم بسعر 749 ريال سعودي.
- فرن كهربائي داخلي من ويرلبول اينوكس 59.5 بوصة 71 لتر بسعر 2139 ريال سعودي.
- موقد غاز بلت إن من جورنيا استانلس ستيل عدد 4 عيون بسعر 999 ريال سعودي.
- فرن كهربائي جداري من ميديا 60 سم استانليس ستيل بسعر 1299 ريال سعودي.
- موقد غاز سطحي 5 عيون 90.9 بوصة ستانلس ستيل بسعر 1999 ريال سعودي.
خصومات اكسترا السعودية
إلى جانب تلك العروض هناك أيضًا بعض الخصومات المميزة التي تعرضها منافذ اكسترا في كل مكان لاسيما السعودية، وإليكم اىمزيد من تلك الخصومات فيما يلي:
- تنزيلات اكسترا اليوم مبرد هواء سيمفوني 185 وات 31 لتر حتى 50 قدم مربع بسعر 649 ريال سعودي.
- خصومات اكسترا الشهرية مكيف صحراوي متنقل 3 في 1 48 لتر لون أبيض ورمادي بسعر 899 ريال سعودي.
- تنزيلات اكسترا اليوم شفاط بلت إن ميديا 90 سم 3 سرعات ستانليس استيل بسعر 829 ريال سعودي.
غسالة اطباق اريستون بلت ان 6 برامج 14 مكان تخزين لون فضي بسعر 3009 ريال سعودي.
- خصومات اكسترا الشهرية فرن كهربائي بلت إن 90 سم 93 لتر ستانليس ستيل بسعر 2919 ريال سعودي.
- عروض اكسترا اليوم موقد كهربائي داخلي 4 عيون 60 سم لون أسود بسعر 1969 ريال سعودي.
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