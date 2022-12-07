شوف أحدث عروض اكسترا الجمعة البيضاء مستمرة بأقوى الخصومات على مختلف الأجهزة لا تفوتها Extra

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عروض اكسترا تقدم عروض ليس لها مثيل على الإطلاق حيث أن عروض الجمعة البيضاء ما زالت مستمرة في جميع متاجرها، كما يمكنك التسوق أونلاين دون الحاجة للذهاب للمتاجر وشراء المنتج الذي تريده. كما تتميز منتجاتها بالجودة العالية والماركات العالمية الشهيرة. ومن خلال هذا المقال نستعرض لكم أهم عروض الجمعة البيضاء من خلال متاجر اكسترا الشهيرة على مختلف الأجهزة بخصومات مذهلة لا تفوت العرض. أقوى عروض اكسترا على الأجهزة الإلكترونية بخصومات مميزة احصل على خصم 68.67% على شاشة ال جي، تلفزيون ذكي، بشاشة مقاسها 55 بوصة. كما تتميز الشاشة بدقة وضوح فائقة الجودة، ومزودة بثلاث منافذ يو اس بي، وبلوتوث، مع ضمان لمدة عامين. بسعر 4699 ريال بدلاً من 14999 ريال سعودي، ووفر 10300 ريال. خصم 41.67% على شاشة سامسونج، تلفزيون ذكي، يتميز بشاشة حجمها 65 بوصة، فائق الجودة والوضوح الترا اتش دي. بسعر 2799 ريال بدلاً من 4799 ريال سعودي. كما متوفر لديهم خدمة التوصيل المجاني. تخفيضات الجمعة البيضاء من اكسترا على ماكينات القهوة احصل على خصم نصف السعر على ماكينة صنع القهوة من ديلونجي، تعمل بقوة 1450 واط. كما يتوفر باللون الفضي. بسعر 1999 ريال بدلاً من 3999 ريال سعودي.

لعشاق الإسبريسو والكابتشينو متوفر ماكينة صنع الإسبريسو والكابتشينو مع مطحنة ماركة اريتي، تتميز الماكينة بتعدد الاستخدامات 3 في 1، 15 بار. الماكينة متوفر منها اللون الفضي، بسعر 1299 ريال بدلاً من 2299 ريال سعودي. عمر شويل - جدة أحدث عروض اكسترا الجمعة البيضاء مستمرة بأقوى الخصومات على مختلف الأجهزة لا تفوتها Extra - ثقفني حاسبة الحمل والولادة بالتاريخ الميلادي والهجري

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